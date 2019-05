Ausschussmitglieder einig: Die Mauer muss weg

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses Markdorf haben sich vor der Sitzung am Dienstag in der Stettiner Straße getroffen. Dort soll ein Wohnhaus mit sechs Wohnungen entstehen. Die bestehende Garagenzeile soll abgerissen und durch ein dreigeschossiges Eckgebäude ersetzt werden. Im Erdgeschoss soll es wieder Garagen geben, darüber in zwei Geschossen die sechs Wohnungen, in einer Größe von 60 bis 80 Quadratmetern. Die Wohnungen sollen überwiegend an die Mitarbeiter seines Unternehmens vermietet werden, erklärte der Bauherr.

In der Sitzung wurde die Errichtung von Stellplätzen auf einer Fläche im neuen Gewerbegebiet „Riedwiesen“ beschlossen, dort soll zeitweise der Wertstoffhof seinen Platz finden. Die jetzige Übergangslösung des Wertstoffhofes an der Dornierstraße wird dabei einige Meter Richtung Osten verschoben. Gemeinsam mit der Stadt plant der Landkreis einen neuen Wertstoffhof, gemeinsam mit der Straßenmeisterei.

Den Antrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses am Drosselweg genehmigte der Ausschuss, obwohl das Gebäude zum überwiegenden Teil außerhalb des Baufensters geplant ist. Allerdings wird im Bebauungsplan „Döllen 2“ eine Bebauung auf diesem großen Grundstück für möglich gehalten.

Wenig kompromissbereit waren die Ausschussmitglieder bezüglich einer widerrechtlich errichteten Gartenstützmauer in Leimbach. Nach der Rückbau-Verfügung der Stadt legte der Grundstückseigentümer Widerspruch ein und schlug als Kompromiss die Entfernung der obersten Steinreihe an, sodass die Höhe von etwa 75 Zentimeter auf 60 Zentimeter reduziert würde. Doch darauf ließen sich die Ausschuss-Mitglieder nicht ein, die Mauer soll weg.