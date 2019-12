Aus AST wird „Emma“

Das Anrufsammeltaxi Markdorf (AST) wird am Sonntag, 15. Dezember, in den Bodo-Tarif integriert. Außerdem wird es in Zukunft über die Marke „Emma“ betrieben. „Für die Kunden ändert sich lediglich der Name, der dann günstigere Fahrpreis, die erweiterten Betriebszeiten und die Telefonnummer“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Das AST gibt es seit 2001. Es wurde eingeführt, um bestehende Fahrplanlücken des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu schließen und zahlreiche Ortsteile erstmals eine Anbindung zu ermöglichen. Zum Verkehrsgebiet des AST gehört die Kernstadt von Markdorf mit ihren Stadtteilen. Für die Fahrgäste ändert sich nicht nur der Name des AST. Laut Pressemitteilung werden die Betriebszeiten auf die Zeit von 7.45 bis 0.30 Uhr ausgeweitet und es gilt eine neue Telefonnummer. Auch der Fahrpreis wird günstiger.

Während das AST nur in Markdorf und den Teilorten unterwegs ist, erweitert sich das Verkehrsgebiet mit der Umstellung auf das gesamte Bodo-Gebiet. Mit der Umstellung auf den Bodo-Tarif werden auch Bodo-Zeitfahrausweise wie zum Beispiel Monatsfahrkarten anerkannt. Somit ist die Weiterfahrt im Bodo-Gebiet mit nur einem Fahrschein möglich. „Dieses flächendeckende, bedarfsorientierte Verkehrssystem bietet allen Bürgern und Gästen der Stadt ein preisgünstiges öffentliches Verkehrsmittel“, schreibt die Stadtverwaltung.

Während der täglichen Betriebszeiten von 7.45 bis 0.30 Uhr kommen Taxis der Taxizentrale Meersburg mit mindestens vier Sitzplätzen zum Einsatz. Barrierefreiheit durch Hublift oder Rampe kann Aufgrund der geringen Fahrzeuggröße nicht gewährleisten werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die eingesetzten Fahrzeuge sind durch zwei seitlich an den Türen angebrachte Magnettafeln mit der Aufschrift „Emma“ erkennbar. Außerdem werden an jedem Haltestellenstandort neue Haltestellenschilder und Fahrplanaushänge im Bodo-Design aufgehängt.

Die Echt-Bodensee-Card (EBC) und Bodo-Zeitfahrausweise wie etwa Schülermonatsfahrkarten und Abos werden mit der Einführung von „Emma“ in Markdorf anerkannt. Für Fahrgäste bringt das den Vorteil, dass die Weiterfahrt im Bodo-Gebiet mit nur einem Fahrschein möglich ist. Bisher mussten aufgrund des zur Anwendung kommenden Haustarifs der RAB mindestens zwei Fahrscheine gekauft werden. Der Fahrpreis reduziert sich innerhalb der Zone 12 des Bodo-Tarifs von 2,80 Euro für eine Fahrt mit dem AST auf voraussichtlich 2,30 Euro für eine Fahrt mit „Emma“.

Alle bestehenden 57 AST-Haltestellen werden auch in Zukunft durch „Emma“ bedient. Die Aufnahme weiterer Haltestellen in das neue Konzept ist nicht vorgesehen. Künftig sollen alle Haltestellen während der kompletten Betriebszeiten bedient werden. Die bisherige Begrenzung auf den Bahnhof Markdorf in den Abendstunden wird also aufgehoben. Das bedeutet, dass von jeder Haltestelle im Markdorfer Stadtgebiet alle 30 Minuten umsteigefrei zu jeder anderen Haltestelle im Stadtgebiet gefahren werden kann.

„Emma“ hat eine Zubringerfunktion zu den regulär verkehrenden Bus und Bahnlinien. Dabei steht die Anbindung der sogenannten letzten Meile im Fokus. Der Bodenseekreis fördert 50 Prozent der Betriebskosten, 50 Prozent finanziert die Stadt.