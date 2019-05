Auftrag erledigt: Bauförderverein löst sich auf

Das gesetzte Ziel ist erreicht, die Mittlere Kaplanei erstrahlt nach Umbau und Sanierung im neuen Glanz. Am Montag beschlossen die Mitglieder damit einstimmig die Auflösung des Baufördervereins Mittlere Kaplanei. Im Januar 2012 war der Verein in Markdorf gegründet worden, mit dem Ziel, Spenden für den Umbau des historischen Gebäudes zu sammeln. Insgesamt waren dafür 290 000 Euro im Finanzierungsplan für das Gemeindehaus der St. Nikolaus Pfarrei und der Seelsorgeeinheit einkalkuliert worden.

Dass selbst gesteckte Ziel sei mit einem Plus von 20 Prozent deutlich überschritten worden, berichtete Gebhard Geiger in der letzten Mitglieder-Versammlung am Montag. Insgesamt wurden Spenden in Höhe von 349 117 Euro zusammengetragen, davon gingen 199 000 Euro beim Bauförderverein ein, 150 000 Euro wurden direkt auf das Konto der Pfarrei eingezahlt. Diese konnte dadurch mit einer Sondertilgung das Baudarlehen reduziert. „Es darf weiterhin für die Mittlere Kaplanei gespendet werden“, ermunterte Geiger die Mitglieder.

Denn die Arbeit ist noch nicht vorbei, der Pfarrgarten soll neugestaltet werden. Dieser steht unter Denkmalschutz und Veränderungen müssen mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden, erklärte Architekt Gerhard Lallinger. Der Garten soll von den beiden Mieter-Familien der Mittleren Kaplanei genutzt werden, ebenso auch für kleine Treffen im Rahmen der Pfarrei.

„Das Jahr 2018 war das Jahr der Ernte, da haben wir richtig viele Spenden eingenommen“, stellte Geiger fest, nach dem Kassiererin Brigitte Körber die Zahlen der beiden letzten Jahre des Vereins erläutert hatte. In 2018 sammelte der Verein 102 000 Euro an Spenden, in den sechs Jahren zuvor waren es insgesamt 235 000 Euro gewesen und in 2019 waren es nochmal 12 000 Euro. Gebhard Geiger dankte allen Spendern, die diese große Summe an Spenden ermöglicht haben. Es habe viele Aktionen und Benefizkonzerte gegeben, eine der ersten Großspenden kam von der Frauen-Gemeinschaft, die den Erlös der Frauenfasnet für die Einrichtung der neuen Küche spendete und dies dann insgesamt fünfmal.

Der Bauförderverein habe eine furiose Geschichte geschrieben, stellte Pfarrer Ulrich Hund fest. Er sei ein gutes Beispiel, was Ehrenamt schaffen kann. Durch den Verein und die Menschen die ihn getragen haben, sei die schnelle Realisierung von Umbau und Sanierung der Mittleren Kaplanei erst möglich geworden. Erst mit Gründung des Vereins habe das Projekt Fahrt aufgenommen. 2018 sei das Jahr der Ernte gewesen, das neue Gemeindehaus wurde in Betrieb genommen. Damit sei ein Ort der Kommunikation entstanden, für die Pfarrei St. Nikolaus und die anderen Pfarreien der Seelsorgeeinheit.