Auf Kindergartengelände gefundenes Huhn war mit Rattengift versetzt

Das blau gefärbte Suppenhuhn, das Ende November auf dem Außenspielgelände des Pestalozzi-Kindergartens in Markdorf aufgefunden worden ist, war mit Hackfleisch gefüllt, das mit Rattengift versetzt war. Wie die Markdorfer Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilte, hat dies die Untersuchung des Broilers beim Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf ergeben. Das Spielgelände, das seit dem Fund des Huhns gesperrt war, ist inzwischen wieder freigegeben.

An dem Suppenhuhn seien Spuren von Wildtierfraß festgestellt worden, sagt Hauptamtsleiter Klaus Schiele. Dies deute darauf hin, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wildtier das Huhn auf den Spielplatz schleppte. Offenbar sei das Huhn zuvor als Giftköder präpariert worden. Aufgrund der Bissspuren sei nicht davon auszugehen, dass jemand es mutwillig auf dem Spielgelände des Kindergartens ablegte, um den Kindern und den Erzieherinnen zu schaden.

Eine Erzieherin hatte den Kadaver Ende November gefunden, als sie das Gelände in Augenschein nahm, bevor sie die Kinder zum Spielen nach draußen lassen wollte. Zur Vorsicht hatte die Stadt Markdorf den Außenbereich daraufhin gesperrt bis die Ergebnisse der Untersuchung feststanden. An der Stelle, an der das Huhn gefunden wurde, wurde der Boden zunächst mit einem Gasbrenner thermisch behandelt. Außerdem wurde dort eine etwa zehn Zentimeter dicke Erdschicht abgetragen und wieder aufgefüllt. Damit wolle man einer möglichen Verkeimung entgegenwirken, sagt Schiele.

In Abstimmung mit dem Gesundheits- und dem Veterinäramt hat die Stadtverwaltung das Spielgelände am Mittwoch wieder freigegeben. „Nachdem die Untersuchungsergebnisse vorliegen, haben wir jetzt Klarheit“, sagt Schiele. „Wir sind froh, dass niemand zu Schaden kam.“ Die Stadtverwaltung sei dankbar, dass die Erzieherinnen so aufmerksam gewesen seien und sofort richtig reagiert hätten, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Woher das Suppenhuhn kommt, ist noch nicht klar. „Alles deutet darauf in, dass es ursprünglich woanders lag und dann von einem Tier verschleppt wurde“, sagt Markus Sauter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Die Polizei hatte nach dem Fund des Suppenhuhns Ermittlungen aufgenommen. Von einer Straftat geht die Polizei nach derzeitigem Erkenntnisstand aber nicht aus. „Eventuell war der Köder berechtigt irgendwo ausgelegt“, sagt Sauter. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass derjenige, der es präparierte und auslegte, Menschen oder Haustieren mutwillig Schaden zufügen wollte.