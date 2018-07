Auf Feld und Wald keimt Hoffnung

Heute vor einem Jahr hat ein Hagelsturm eine Schneise der Verwüstung in die Region geschlagen. Etliche Obstbauern, Winzer und Waldbesitzer denken mit Schaudern an den Tag zurück. In einer Serie fragt die Schwäbische Zeitung die Betroffenen nach den Folgen der Zerstörung und danach, was sich im vergangenen Jahr getan hat.

Von unserem Redaktionsmitglied Kara Ballarin

26. Mai 2009 – Kurz nach 16 Uhr verfinstert sich der Himmel. Ein Hagelsturm zieht über den See und trifft auf Uhldingen, Meersburg und Hagnau, fegt über Stetten und Bermatingen nach Markdorf und verwüstet das deggenhausertal. Heute, auf den Tag genau ein Jahr später, spricht Karl Fuchs, Leiter des Landwirtschaftsamts, für die Landwirtschaft im Bodenseekreis von einem Schaden in Höhe von 40 Millionen Euro. Sein Kollege vom Forstamt, Büroleiter Thomas Röhm, tut sich da schwerer. „Sehr viele abgeknickte Bäume waren nur noch als Brennholz verwertbar“, insgesamt 50 000 Festmeter Holz. Auch die Winzer in der Region mussten massive Verluste hinnehmen, berichtet Peter Wohlfarth, Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbands in Freiburg. „Für die Winzer am See lag der Verlust insgesamt bei bis zu 50 Prozent ihres Ertrags“, sagt er.

Vergangene Woche hat Wohlfahrt den Winzern am See einen Besuch abgestattet. „Der Hagel war ein Einschnitt, aber große nachhaltige Schäden sind nicht erkennbar. Die Winzer sind im Nachgang des Hagels sehr bewusst mit den Reben umgegangen“, sagt Wohlfarth. Das mussten sie auch, denn es habe nicht nur Totalausfälle bei der Lese 2009 bei Meersburg, Hagnau und bei der Birnau gegeben. Wichtig sei es mit Blick auf die Lese 2010 gewesen, die beschädigten Reben vor eindringendem Wasser und vor Pilz- und Bakterienbefall zu schützen. „Der Austrieb sieht gut aus“, sagt Wohlfarth optimistisch. Hilfen von Seiten des Landes kamen nicht so sehr bei den Winzern an, „denn dafür war die Messlatte zu hoch“, erklärt Wohlfarth. Doch gibt es wegen des Hagelschadens nun wieder einen Landeszuschuss für Versicherungen auf Sonderkulturen – dazu gehört auch Wein. „Das ist ein positives Signal von der Landesregierung“, sagt er.

Der Weinbau investiert neuerdings außerdem, wie schon die Obstbauern, in Hagelschutznetze. Bei 12 000 bis 15 000 Euro pro Hektar könne sich diese Investition jedoch nicht jeder Obstbauer leisten, sagt Karl Fuchs vom Landwirtschaftsamt und ergänzt: „Einige von ihnen hängen am Tropf der Bank.“ Im vergangenen Jahr haben Netze nicht immer geholfen. „Zum ersten Mal schossen die Hagelkörner waagerecht wie mit dem Schrotgewehr unter den Netzen durch“, sagt Fuchs. Bei bis zu 40-prozentigem Ernteausfall habe es die Landwirte im Bodenseekreis so schlimm getroffen wie noch nie. Dass die Erzeugerpreise zudem europaweit im Keller sind, lasse Obstbauern oft wenig Spielraum für Investitionen. Gerade bringt das Land eine Hagelsicherungsprämie auf den Weg. Wer sich gegen Hagelschaden versichert und gleichzeitig auf Schutznetze setzt, kann mit Zuschüssen rechnen.

Kein Schutz für Wald

Für den Wald gebe es bei solchem Sturm keinen Schutz, sagt Thomas Röhm vom Forstamt: „Selbst Eichen mit riesigen Wurzeln hat es umgeworfen.“ Dass zwei Jahre in Folge der Hagel so gewütet hat, sei sehr außergewöhnlich. Daher rechne er in diesem Jahr nicht mit so starken, großflächigen Schäden. Sein Tipp, gerade auch für Privatwaldbesitzer beim Aufforsten: „Je besser gemischt, desto stabiler. Das ist wie bei einem Aktienportfolio.“ Laubbäume seien zwar nicht so ertragreich wie Nadelhölzer, doch gibt es Förderungen vom Land nach Borkenkäferbefall, Sturm oder Schneebruch, wenn der Laubbaum-Anteil mindestens 40 Prozent beträgt. Der Anfang für die nächsten Wälder im Bodenseekreis sei gemacht, doch es werde bis zum Frühjahr 2012 dauern, bis alle verwüsteten Flächen aufgeforstet seien, sagt Röhm.