Auf den Baustellen in Markdorf geht es voran

Gleich an mehreren Stellen in Markdorf wird fleißig gebaggert, gemauert und betoniert. Auf den Baustellen im Stadtgebiet – an der Mangoldstraße, beim alten Rebstock und auf dem Oberhof-Gelände – geht es voran.

Es liegt schon wieder etwas zurück, dass in der riesigen Grube südlich der Mangoldstraße Betonfundamente gegossen wurden und Mauern emporwuchsen. Inzwischen ist der Rohbau des Familienheims Bodensee fertig. „Wir sind am Innenausbau“, sagt Projektleiter Florian Schellhammer. Außerdem laufe die Planung der Außenanlage. Damit liegt bei dem Großprojekt laut Schellhammer „alles im Plan“. Auch der Kostenrahmen von 20 Millionen Euro werde eingehalten. 86 Wohnungen zwischen 50 und 113 Quadratmetern entstehen auf dem Gelände (SZ berichtete). Durch Mieten ab 450 Euro sind die Wohnungen auch für junge Familien, Alleinerziehende und Ältere mit niedrigen Einkommen attraktiv. Der Großteil der Wohnungen ist zudem barrierearm. Derzeit prüfe die Baugenossenschaft die Bewerber und beginne zu vermieten, sagt Schellhammer. Die Verkehrsbehinderungen durch die Baustelle hielten sich laut dem Projektleiter im Rahmen und würden künftig noch weniger: Da die Tiefgarage fertig sei, könnten die Handwerker nun ihre Fahrzeuge und Baugeräte hier abstellen.

Etwas enger geht es dagegen in der Hauptstraße Richtung Bermatingen zu. Regelmäßig staut sich der Verkehr, wenn Baufahrzeuge an der Baustelle des ehemaligen Rebstock-Geländes rangieren. Doch noch ist nicht viel vom künftigen Gebäude zu sehen. Der sandige Untergrund hat der Baufirma einen Strich durch die Rechnung gemacht – „sonst würden womöglich schon einige Mauern stehen“, sagt Kai Schafheutle, Geschäftsführer des Bauherrn Kapital-Partner. Standardmäßige Bodenproben hätten ergeben, dass die Beschaffenheit nicht optimal sei, erklärt er. Um die Tragfähigkeit zu gewährleisten, seien Pfähle aus Stahlbeton in den Boden eingelassen worden. Das habe den Bau ein bisschen verzögert, aber inzwischen habe man die Bodenplatte gießen können. Derzeit würden die Kellerwände betoniert. Sowohl was den Kostenrahmen als auch was die Bauzeit angeht, seien solche Eventualitäten eingeplant, der Fertigstellung bis Sommer 2018 sollte also nichts im Wege stehen. Bis zum dritten Quartal 2018 sollen die Mieter einziehen.

Die benachbarte Baustelle an der Ecke Talstraße läuft laut Schafheutle parallel zum alten Rebstock. „Das macht der gleiche Rohbauer. Das ist immer ganz gut, weil Arbeiten so besser koordiniert werden können.“ Die Auseinandersetzung mit Nachbarn sei beigelegt worden, sagt der Geschäftsführer. Diese hatten ihre Klage gegen das Bauvorhaben zurückgezogen, nachdem der Bauherr zugesichert hatte, mögliche Schäden zu übernehmen.

Bereits im Dezember diesen Jahres sollen die beiden Gebäude auf dem ehemaligen Oberhofgelände fertig werden. Auf der Baustelle in der Talstraße ist der Rohbau in vollem Gang. Das erste Stockwerk sei bereits gemauert und in dieser Woche komme die Decke drauf, sagt Andreas Schmid, Geschäftsführer beim Bauträger Gnädinger und Mayer. „Es sieht ganz gut aus.“ Ende Mai, Anfang Juni soll dann der Dachstuhl gesetzt werden. Wegen des Starkregens in den vergangenen Wochen hätten die Bauarbeiten tageweise unterbrochen werden müssen, aber solche Verzögerungen seien eingeplant. Zehn der 15 Wohnungen seien bereits verkauft. „ Die Gespräche laufen“, sagt Schmid.

Nichts tut sich dagegen weiterhin auf dem Parkplatz bei Intersport. Zwar liegt eine Baugenehmigung für ein Wohn- und Geschäftshaus vor, doch Eigentümer Josef Schneider hat es nicht eilig. „Wenn ich Zeit habe, gehe ich das mal an“, sagt er, „wahrscheinlich nächstes Jahr.“