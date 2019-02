Auf dem Pferderücken die Seele heilen

Dem Verein Therapeutisches Reiten in Markdorf geht es finanziell wieder besser. „Nach wie vor sind wir auf Spenden angewiesen, aber die bedrohliche Situation des vergangenen Jahres konnten wir abwenden“, sagt Schriftführerin und Therapeutin Brigitte Gierhake. Ohne Spenden gehe es nicht, da die Unterhaltungs- und Verpflegungskosten sowie die Therapeuten davon finanziert werden müssten, denn die Therapien zu Pferd würden leider nicht von den Kassen übernommen.

Bei Brigitte Gierhake ist die Erleichterung darüber zu spüren, dass die drohende Insolvenz zurzeit vom Tisch ist. Vergangenes Jahr ist das Therapiepferd Benny gestorben, dafür ist jetzt die Württemberger Stute Arina in der Therapie im Einsatz. Zu den vereinseigenen Pferden zählt auch noch das Rheinisch-Deutsche Kaltblut Hanno. Die Tiere müssen gewisse Charaktereigenschaften mitbringen, um überhaupt in der Therapie eingesetzt werden zu können. Nervenstärke ist schon eine Voraussetzung, da sie während der Stunden ständig wechselnde Reiter haben, die aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen auch nicht immer den optimalen Sitz für einen Pferde-rücken mitbringen. Auch die Reitbarkeit der Pferde, also wie gut sie die Signale des Reiters akzeptieren und ausführen, sowie ein gleichmäßiger Gang spielen für die Therapie eine Rolle.

Die Pferde würden gymnastiziert und geritten und bekämen in den Sommermonaten Weidegang. „Das ist wichtig, damit die Pferde auch Abwechslung haben und nicht nur ein Leben in der Halle kennen“,sagt Gierhake. Neben den vereinseigenen Pferden stellen drei weitere Pferdebesitzer im Reitstall Köhl bei Bedarf ihre Pferde zur Verfügung. Die Nachfrage an Therapiestunden sei enorm hoch. „Wir bieten sowohl die Hippotherapie an, die den medizinischen Anwendungsbereich umfasst, als auch das therapeutische Reiten für Patienten mit pädagogisch-psychologischem Förderbedarf“.

Bei der Hippotherapie werden die Patienten von ausgebildeten Physiotherapeuten begleitet, die eine Zusatzausbildung im Bereich der Hippotherapie haben. Davon profitieren beispielsweise Menschen mit Multipler Sklerose, Schlaganfallpatienten, Menschen mit Hirntrauma oder frühkindlichen Hirnschäden. Durch die Schrittbewegungen des Pferdes lösen sich Verkrampfungen und der Gleichgewichtssinn wird permanent angesprochen. Die dreidimensionalen Schwingungen des Pferdes werden im Schritt vom Pferderücken auf den Patienten übertragen. Ganz abgesehen davon, dass der Mensch auf einem Lebewesen sitzt, das Wärme ausstrahlt und mit dem er direkt Kontakt aufnehmen kann.

Zum therapeutischen Reiten kommen insbesondere Kinder oder auch Erwachsene mit Wahrnehmungsstörungen, Lern- und Sprachbehinderungen, Entwicklungsverzögerungen oder auch psychischen Störungen. Das Behandlungsspektrum ist breit „und die Nachfrage auch“, sagt Gierhake. Zurzeit arbeiten acht Physiotherapeuten und acht Pädagogen in der Therapie, dazu kommen noch die Helferinnen, die die Pferde führen.

Auf Spenden angewiesen

Man habe jetzt mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet, um auf den Verein aufmerksam zu machen, und das habe auch Spenden gebracht. „Wir sind dankbar für jeden Cent“, sagt Gierhake. „Wir haben laufende Unterhaltungskosten wie Stallmiete, Gebrauchsmaterial für die Pferde wie Therapiegurte und Zubehör, Futterkosten, Weidegang, Tierarzt, Hufschmied oder auch gegebenenfalls eine medikamentöse Behandlung der Tiere“.

Die enorme Nachfrage und auch die Bestätigung der Patienten zeigten dem Verein und den Therapeuten, wie wichtig ihre Arbeit sei. Deshalb hoffen sie auf weitere Spenden, um den laufenden Betrieb sorglos aufrechtzuerhalten.