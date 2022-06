Asylbewerber attackiert Sicherheitsleute mit Stuhl

Ein 24-jähriger Asylbewerber ist mit einem Stuhl auf zwei Sicherheitsleute losgegangen. Der Vorfall trug sich am Dienstagmorgen um 7.45 Uhr in der Unterkunft in der Rudolf-Diesel-Straße in Markdorf zu und wurde von der Polizei aufgenommen. „Wir ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung“, bestätigt Polizeisprecher Simon Göppert. Er bestätigt auch, dass der Mann bei den Kollegen in Markdorf kein unbeschriebenes Blatt ist. „Er ist bereits mehrfach auffällig geworden.“