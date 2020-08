Aquaplaning: Auto schleudert in Gegenverkehr

Zwischen Wittenhofen und Untersiggingen ist es am Montag kurz vor 18 Uhr wegen Aquaplanings zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr gerutscht,wie die Polizei mitteilt.

Der 24 Jahre alte Fahrer war in Richtung Untersiggingen unterwegs, als er mit seinem BMW auf die Gegenfahrspur geriet. Er kollidierte dort erst mit einem VW Transporter, den er im hinteren Bereich traf. Im Anschluss stieß er gegen einen dahinterfahrenden VW Multivan, den er im Frontbereich beschädigte. Der Fahrer eines Audi, der hinter dem Multivan unterwegs war, versuchte noch, dem Wagen auszuweichen. Er steuerte sein Auto in die Wiese und wurde nur leicht vom BMW des 24-Jährigen gestreift. Insgesamt entstand an den vier Autos ein Schaden von etwa 14 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da durch das Ausweichen in den Grünstreifen die Straße erheblich verschmutzt wurde, war die freiwillige Feuerwehr zur Reinigung der Straße an der Unfallstelle.