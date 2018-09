Apfelgerichte machen Lust auf mehr

Die Apfelwochen am Bodensee starten am Samstag, 22. September. Damit verbunden, bieten auch etliche Gastronomen rund um den Gehrenberg besondere Gerichte und Menüs rund um den Apfel an. Gleichzeitig stellen sie unter Beweis, was für eine super Frucht der heimische Apfel ist. Die speziellen kulinarischen Apfel-Angebote in der Region gibt es bis Sonntag, 14. Oktober.

So gibt es im Markdorfer Café di Coppola einen erfrischenden Apfel-Spritz mit Ingwer und Minze. Apfel-Eis, natürlich mit Bodensee-Äpfeln, erwartet die Gäste in der Gelateria Zoldana – ebenfalls in Markdorf. Herzhafter wird es in der Linde in Hepbach. Dort gibt es Schweinebraten in Mostsauce mit Apfelrotkraut und Knödel. Bei einer Kürbis-Apfelsuppe werden im Lichtblick zwei heimische Produkte verbunden. Zart gebratenes Piccata vom Ziegenfrischkäse mit Apfel-Zwiebelchutney eröffnet im Untertor das Apfelmenü. In der Wirthshof-Hofschenke wird ein Lachs-Tatar mit Apfel, Kartoffel und Hausfrauensauce angeboten. Der Tafelspitz „Badische Art“ wird im Schwanenstüble mit einer Apfel-Meerettichsoße serviert.

Beim Obsthof Steffelin gibt es die beliebten Apfelrahm-Dinnele aus dem Steinofen. Ahauser Apfelbeißer, die kalt oder warm genossen werden können, bietet die Metzgerei Kutter in Bermatingen an. Zum Nachtisch gibt es im Berggasthof Höchsten etwas Süßes: einen Ofenschlupfer von heimischen Äpfeln im Weckglas mit Vanillesauce. Erstmals dabei die Pizzeria Klein und Fein in Oberteuringen, die eine Teuringer Apfelpizza anbietet. Auch das Biohotel Mohren in Limpach beteiligt sich mit einem speziellen Angebot rund um den Apfel. Dort gibt es ein gebratenes Leberle mit Knusperspeck, Bratäpfeln, Röstzwiebeln und Bratkartoffeln.