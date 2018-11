Strahlende Gesichter im Rathaus: Der Premiumwanderweg „Guck ins Land“ am Gehrenberg ist erneut zertifiziert worden und darf weitere drei Jahre das „Deutsche Wandersiegel“ führen. Geschäftsführerin Sylvia Westermann von der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee überreichte am Dienstag das Zertifikat Bürgermeister Georg Riedmann, mit dabei die ehrenamtlichen Wanderpaten des Weges und Stadtförster Jörn Burger mit zwei seiner Forstmitarbeiter.

Damit werde der Premium-Wanderweg bereits zum zweiten Male rezertifiziert, freute sich Bürgermeister Riedmann. Es sei eine anspruchsvolle Aufgabe einen solchen Weg auszuweisen, gleiches gelte für den Erhalt und die Sicherung der Qualität. Regelmäßige Kontrollgänge der Wanderpaten und Arbeiten der Forstmitarbeiter seien dazu notwendig. Der Weg sei ein großartiges Angebot für die Gäste und an die einheimischen Bürger, stellte der Bürgermeister fest. Mit seinen 15 Kilometern Länge sei es ein anspruchsvoller Weg – nicht nur für die Wanderer, erklärte Sylvia Westermann von der Tourismus-Gemeinschaft, dies gelte auch für die Wanderpaten, ebenso für die Forstarbeiter, die für die Reparaturen zuständig sind. Ein Manko habe der Weg, es fehle die Möglichkeit der Einkehr. Vielleicht sei dazu ein Hinweisschild Richtung Roggenbeuren möglich, regte Wanderpate Klaus Feldmaier an. Der Weg habe an einigen Abschnitten durch Holzeinschlag und durch landwirtschaftliche Nutzung etwas gelitten, einige Schäden gebe es auch durch Mountainbiker, allerdings gebe es keine Konflikte mit den Bikern, stellte Feldmaier fest.

Die Kriterien des Deutschen Wanderinstitutes zur Re-Zertifizierung seien sehr streng, so gebe es gleich Minuspunkte, wenn ein Wegstück gekiest oder gepflastert werde. Bewertet werden auch die Sicht, die abwechselungsreiche Landschaft, ebenso Beeinträchtigungen durch Straßenlärm, erläuterte Westermann. Die drei Premium-Wege in der Region, hätten die touristische Attraktivität der drei Gemeinden Markdorf, Bermatingen und Deggenhausertal deutlich gesteigert, dies gelte nicht nur für Besucher, sondern auch für Einheimische. Es wäre wünschenswert, wenn noch weitere Qualitätswege hinzukommen würden, erklärte Westermann. Allerdings gebe es zu wenige Unterkünfte für eine Übernachtung. Drei ausgewiesene Wege in der Region reichen, meinte Stadtförster Jörn Burger. Es sollte mehr darauf geachtet werden diese zu verbessern und die Qualität auszubauen. Er sei von Gästen angesprochen worden, eine Möglichkeit zu schaffen, um nur den halben Weg zu laufen, berichtete Wanderpate Erich Karollus.