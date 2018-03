Anrufsammeltaxi fährt weiterhin für 2,80 Euro

Das Anrufsammeltaxi (AST) wird bis Ende des Jahres 2019 durch Markdorf und die Ortsteile fahren. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Eine knappe Mehrheit sprach sich außerdem dafür aus, den Preis bei 2,80 Euro pro Fahrt zu belassen. Auf Antrag von Uwe Achilles (SPD) lehnte der Gemeinderat eine von der Verwaltung vorgeschlagene Preiserhöhung auf drei Euro ab.

Das Anrufsammeltaxi gibt es seit 2001. Es wird von der Taxizentrale Meersburg mit Sitz in Markdorf betrieben und von der Stadt Markdorf finanziell gefördert. Das ist nur deshalb möglich, weil es bestehende Lücken im Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) abdeckt. „Einerseits ist es nicht wünschenswert, wenn so ein Angebot durch Steuergelder finanziert wird. Es ist aber eine sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV und schafft eine Anbindung an den Schienennahverkehr“, sagte Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess. Er berichtete, dass 2017 gut 8000 Fahrgäste gezählt wurden. Etwa 16 Prozent von ihnen hatten aufgrund ihrer Behinderungen Anspruch auf unentgeltliche Beförderung. Der städtische Zuschuss belief sich im vergangenen Jahr auf gut 56 000 Euro.

Nachdem es Anfang des Jahres Kritik am Anrufsammeltaxi gab, startete die Stadt eine Umfrage. Seither seien rund 55 Rückmeldungen bei der Verwaltung eingegangen. „Die bisherige Auswertung ist positiv“, sagte Hess. 18 Prozent seien unzufrieden. Laut Hess seien vor allem der Service und die Pünktlichkeit kritisiert worden. Manche Fahrgäste vermissen Überdachungen und Sitzmöglichkeiten an den Haltestellen. „Es gab teils Kritik an den Fahrern, aber es gab auch viele positive Rückmeldungen“, sagte Hess. So gebe es Fahrer die helfen, Einkäufe zur Wohnung zu tragen. „Das Anrufsammeltaxi ist eine vernünftige ÖPNV-Konstruktion für unsere Stadt“, sagte Bürgermeister Georg Riedmann. Obwohl die Ergebnisse der Umfrage positiv seien, dürfe man sich aber nicht zurücklehnen.

Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) sah das ähnlich, forderte aber Verbesserungen. „Eine Abholung und Ablieferung an der Haustüre würde die Qualität verbessern. Die Preiserhöhung auf drei Euro lehnte er ab. „Damit würden wir 4000 Euro mehr einnehmen und nur einen kleinen Teil des Abmangels decken“, sagte er. Deshalb plädierte er dafür, den Fahrpreis bei 2,80 Euro zu belassen. „Die 4000 Euro sind im Vergleich zu anderen Kosten gering“, sagte auch Uwe Achilles (SPD). Die Fahrgäste von Haustür zu Haustür begleiten würde er aber nicht. „Der Unterschied zwischen einen Anrufsammeltaxi und einem Taxi muss schon noch klar werden“, sagte er. Während Uwe Achilles einen Antrag auf Beibehaltung der Fahrtkosten bei 2,80 Euro stellte, forderte Alfons Viellieber (CDU) die Erhöhung auf drei Euro. Der Gemeinderat sprach sich mit zwölf zu zehn Stimmen gegen die Erhöhung aus.