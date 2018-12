Anrufer will 83-Jährige abzocken

Eine 83-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen worden, der vorgab, ein Mitarbeiter der Rentenversicherung zu sein. Dieser wies die Seniorin daraufhin, dass sie vor Jahren an einer Lotterie teilgenommen habe und das Abo jedoch nie ordentlich gekündigt worden sei. Nun hätte sie Spielschulden in Höhe von 3750 Euro, welche nun in monatlichen Raten à 375 Euro von der Rente abgezogen würden. Sie könne die Sache aber aus der Welt schaffen, indem sie sofort eine einmalige Überweisung von 2500 Euro per Western Union tätige. Die Geschädigte hob daraufhin das Geld von ihrer Bank ab und wollte in einer Postfiliale den Geldtransfer abwickeln. Die Angestellten schöpften allerdings Verdacht, rieten der älteren Frau von der Überweisung ab und verständigten die Polizei.