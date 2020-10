Zwei ähnliche Betrugsdelikte hat es am Mittwochabend zum Nachteil einer Tankstelle in Uhldingen-Mühlhofen und am Donnerstagvormittag zum Nachteil einer Tankstelle in Markdorf gegeben. Wie die Polizei mitteilt, rief im ersten Fall ein unbekannter Täter bei dem Angestellten an und gab vor, ein Angehöriger des Tankstellenbetreibers zu sein.

Es würde gleich ein Anruf der Mineralölfirma folgen, da diese das Kassensystem überprüfen müsse. Kurz darauf meldete sich wie angekündigt ein vermeintlicher Techniker und wies den Angestellten an, zu Testzwecken die Codes mehrerer Guthabenkarten für Internetdienstleister an ihn durchzugeben. Dadurch entstand Angaben der Polizei zufolge ein Schaden von über 700 Euro. Im zweiten Fall gaben die Täter vor, ein Software-Update für die Cash-Code-Geräte der Tankstelle aufspielen und diese danach testen zu müssen. Dabei wurde der Angestellte aufgefordert, mehrere Codes für Telefonkarten zu nennen, was er ebenfalls tat. Der dort entstandene Schaden beläuft sich auf nahezu 1000 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Betrugs und weist in diesem Zusammenhang auf diese zwischenzeitlich häufiger auftretende Betrugsmasche hin. die Polizei macht darauf aufmerksam, dass Zahlungsdienstleister niemals telefonisch Passwörter oder Guthabencodes erfragen. Sie rät Betroffenen, bei solchen Anrufen stets misstrauisch zu sein und das Gespräch unmittelbar zu beenden.