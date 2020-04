Angetrunkener wirft mit Bierflaschen

Ein 24-Jähriger hat am Freitag gegen 20.40 Uhr in der Hauptstraße in Markdorf mit Bierflaschen um sich geworfen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der alkoholisierte Mann bei einer anschließenden Kontrolle in Gewahrsam genommen.

Dagegen habe er sich körperlich gewehrt und die Polizisten beleidigt. Schaden sei durch die Flaschenwürfe nicht entstanden. Der Mann werde nun wegen Widerstandshandlung und Beleidigung angezeigt, heißt es.