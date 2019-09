Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

In der Hans-Wagenitz-Straße in Markdorf ist am Samstag um 14.50 Uhr ein Rauchmelder ausgelöst worden. Die Feuerwehr rückte an. Laut Polizei konnte dadurch ein Küchenbrand verhindert werden. Feuerwehreinsatz aufgrund angebrannten Essens

Die 60-jährige Wohnungsinhaberin verließ die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und vergaß das Essen auf der eingeschalteten Herdplatte. Dieses verkohlte stark und löste mit einhergehender Rauchentwicklung den Rauchmelder aus. Durch den Einsatz der Feuerwehr Markdorf konnte eine Ausweitung des Brandes auf die Küchenmöbel verhindert werden. Zur Sicherheit war der Rettungsdienst des DRK ebenfalls an der Einsatzstelle.