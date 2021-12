Angebot unabhängig vom Wohnort am 6. Dezember in der Stadthalle

Zwei Mobile Impfteams des Landkreises bieten am Donnerstag, 9. Dezember, die Möglichkeit, in Markdorf die Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Die Impfungen finden laut einer Pressemitteilung der Stadt von 10.30 Uhr bis 17 Uhr in der Stadthalle, Bussenstraße 2, statt.

Impfen lassen können sich alle Personen ab zwölf Jahren, unabhängig vom Wohnort. Bei Minderjährigen ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten notwendig. Als Impfstoffe stehen Biontech, Johnson & Johnson, sowie Moderna zur Verfügung. Es können Erst-, Zweit und Drittimpfungen (Booster-Impfung ab sechs Monate nach der letzten Impfung möglich, bei Johnson & Johnson nach vier Wochen) vorgenommen werden. Über die Wahl des Impfstoffes wird im ärztlichen Beratungsgespräch entsprechend der aktuellen Empfehlungen und Vorgaben entschieden. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenkassenkarte und Impfbuch (soweit vorhanden).

Die Anmeldung für die Impf-Aktion ist nur online möglich. Ab 8 Uhr am Montag, 6. Dezember, können sich Impflinge unter www.markdorf.de unter der Rubrik „Stadt und Bürger - Aktuelles“ für einen Impftermin anmelden. Anmeldungen per Email können nicht berücksichtigt werden.