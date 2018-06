„Andrea“ sorgt für Wirbel: Baum begräbt Auto unter sich

Das Sturmtief Andrea hat am Donnerstag auch in Markdorf für Wirbel gesorgt. In der Straße Ziegelweiher schmissen die starken Winde einen Baum um, der ausgerechnet auf einem in der Straße geparkten Auto landete. Mit viel Fingerspitzengefühl entfernte die Feuerwehr Markdorf Ast um Ast, bis das orangefarbene Fahrzeug unter dem dichten Grün wieder zum Vorschein kam. Nach Angaben der Feuerwehr war dies der zweite Einsatz am Donnerstag, schon um 6 Uhr morgens mussten die Feuerwehrleute anrücken, um an der Panzerwiese einen umgestürzten Baum entfernen. (slo)