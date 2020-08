An Markdorfer Grundschule soll eine Einfeld-Sporthalle entstehen

Eine Fülle von Informationen bezüglich der weiteren baulichen Entwicklung der Markdorfer Grundschulen hat es für die Gemeinderäte in der Sitzung am Dienstag gegeben. Architekt Tobias Müller stellte die Ergebnisse der Voruntersuchungen und die Überlegungen zur zeitlichen Umsetzung vor.

Inzwischen hat auch das Regierungspräsidium den Bedarf von zwei weiteren Zügen in der Markdorfer Grundschule anerkannt. Kollegium und Schulleitung der Jakob-Gretser-Grundschule (JGS) sind sich einig, dass am Schulstandort eine Einfeld-Sporthalle gebaut werden soll und nicht irgendwo anders, dabei sollen die Frei- und Spielfläche größtmöglich erhalten bleiben. Zudem soll die alte Turnhalle für die Ganztagsschule, für Sport- und Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Die neue Sporthalle soll nach Vorschlag des Architekten im östlichen Bereich der Freifläche, längs zur Straße, entstehen. Aufgrund des Geländes würde das Untergeschoss teilweise im Boden verschwinden. In dem Gebäude soll zukünftig die Heizanlage für Schule und Halle ihren Platz finden, zudem zwei Fachräume für die Schule. Der Baubeginn für die Halle müsste noch in diesem Jahr sein, da ansonsten die Förderzusage von 270 000 Euro wegfällt, die bereits verlängert wurde.

Ebenfalls drängt die Zeit für die Sanierung der JGS, künftig soll es auch für Sanierungsmaßnahmen Zuschüsse geben, der Antrag muss bis Ende September gestellt werden. Die Schule entspreche im Wesentlichen den aktuellen Raumvorgaben für eine dreizügige Ganztagsgrundschule, stellte Müller fest. Allerdings sollten die Klassenräume im Dachgeschoss nicht mehr für den Unterricht genutzt werden, sondern eher als Arbeitsräume für Lehrer.

In der Grundschule Leimbach fehlen Räume für Verwaltung und Lehrer, ebenso eine Mensa und Räume zur Betreuung oder für den Ganztagsbereich. Zur Behebung des Defizits bietet sich ein Anbau an das bestehende Schulgebäude an. Zudem muss in Leimbach noch über die zukünftige pädagogische Ausrichtung entschieden werden, entweder Ganztagsschule oder weiterhin verlässliche Grundschule mit Betreuungsangebot.

Für den dritten Schulstandort in Markdorf-Süd bieten sich zwei Grundstücke an, zum einen an der Trendsportanlage, zwischen BZM-Sporthalle und Wohnbebauung, oder in den Öhmdwiesen, südlich der Bebauung Sudetenlandstraße. Bei beiden Grundstücken ist die Errichtung einer zweizügigen Grundschule mit einer Einfeld-Sporthalle möglich, zudem ist eine zukünftige Erweiterung möglich.

Nach dem Informationsmarathon folgte noch eine Diskussionsrunde mit zahlreichen Fragen. Beschlüsse wurden nicht gefasst, die sollen in der September-Sitzung erfolgen, wenn der Gemeinderat über Standort und Bau der Einfeld-Sporthalle an der JGS entscheidet. Dann entscheidet sich auch, ob Fördermittel für die Sanierung der Schule beantragt werden sollen. Ebenso ist über den dritten Grundschulstandort zu beschließen, da die Planung länger dauert. Es muss zunächst ein Bebauungsplan erstellt werden.