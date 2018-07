An der Hauptstraße entstehen neue Häuser

Vier Mehrfamilienhäuser sollen an der Hauptstraße am Ortsausgang Richtung Bermatingen entstehen. Da sich das Vorhaben in die Nachbarbebauung einfügt, genehmigte der Gemeinderat das Bauvorhaben.

Die beiden bestehenden Wohngebäude werden abgerissen um Platz zu machen für den Bau der vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 31 Wohnungen. Gleichzeitig ist eine Tiefgarage mit 32 Stellplätzen geplant. Diese wird von der Hauptstraße aus angefahren. Parallel zur Hauptstraße sind weitere Stellplätze als Carports geplant. Platz zur Aufbewahrung von Reifen benötigt eine Autowerkstatt in der Dornierstraße. Der Gemeinderat nahm zur Kenntnis, dass die dortigen Waschboxen aufgestockt werden sollen, um Platz zu schaffen für ein Reifenhotel. Hier können dann Winter- oder Sommerreifen zwischengelagert werden. Fleißig gebaut wird auch in den nächsten Monaten im Ortsteil Stadel. Ein Landwirt an der Bundesstraße will seine Stallgebäude erweitern. Dies genehmigte der Gemeinderat ebenso, wie den Umbau eines ehemaligen Gaststättengebäudes. Hier sollen jetzt vier Wohnungen entstehen. Zusätzlich soll auf dem Nachbargrundstück ein Zweifamilienhaus mit Büro und Garagen gebaut werden. (bw)