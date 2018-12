Am Stadtgraben lässt sich jetzt Strom tanken

Vor 109 Jahren sind die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) gegründet worden, um den ländlichen Raum mit Strom zu versorgen. Jetzt macht die OEW einen weiteren Schritt: Am Donnerstag ist die erste Ladesäule für Elektromobilität in Markdorf in Betrieb genommen worden. Sie steht auf dem Parkplatz am Stadtgraben.

Zur offiziellen Inbetriebnahme kamen OEW-Verbandsvorsitzender Landrat Lothar Wölfle, EnBW-Chef Frank Mastiaux und die Bürgermeister Georg Riedmann (Markdorf) und Daniel Heß (Stetten).

Insgesamt will die OEW in den neun Landkreisen 54 Ladesäulen aufstellen. Gebaut, eingerichtet und betrieben werden die Säulen von der EnBW. Bis zum 15. Januar kostet jede Ladung, mit der entsprechenden Ladekarte, nur einen Euro. Es ist eine AC-Ladesäule, die Ladeleistung beträgt bis 42 Kilowattstunden und kann damit zum Beispiel vom Renault Zoe und dem Smart genutzt werden. Der Anschluss erfolgt über den europäischen Standardstecker Typ 2. Die Säulen werden etwa im Abstand von 50 Kilometern errichtet. Die nächste ist allerdings deutlich näher: Sie ist in Stetten am Rathaus zu finden. Eine weitere wird es in Salem geben.

Er sei sehr erfreut, dass die OEW eine Ladesäule in Markdorf errichtet, sagte Bürgermeister Georg Riedmann. In der Stadt gebe es bereits seit einigen Jahren durch das Projekt Emma eine Ladestation. In den nächsten Monaten werde es weitere Säulen in Markdorf geben. Die Ausschreibung und Vergabe sei bereits erfolgt. Mit den notwendigen Bauarbeiten werde im neuen Jahr begonnen. Riedmann geht davon aus, dass gerade im Hybridbereich die Nachfrage zum schnellen kurzen Nachladen zunehmen werde.

Lothar Wölfle war in Doppelfunktion gekommen, zum einen als Landrat des Bodenseekreises und als Verbandsvorsitzender der OEW. Es sei ein besonderer Tag für den Zweckverband, so Wölfle. Nach fast 80 Jahren steige dieser, mit der Einrichtung der Ladesäulen, wieder in das operative Geschäft ein. Durch die Präsenz vor Ort werde die OEW für den Bürger sichtbar und erfahrbar.

Rund 700 000 Euro wird die OEW für 54 geplante Ladesäulen aufwenden, dazu gibt es einen Bundeszuschuss von 300 000 Euro.

Die Elektromobilität sei ein wichtiges Thema für die EnBW, stellte deren Chef Frank Mastiaux fest. Die EnBW werde sich in zukünftig noch intensiver in diesem Geschäftsfeld betätigen. In den nächsten zwei Jahren wolle die EnBW 1 000 Schnellladesäulen errichten, auch im ländlichen und kleinstädtischen Bereich. Die Nutzung soll für die Autofahrer möglichst einfach sein, es wurde eine spezielle App entwickelt und mit der Ladekarte können etwa 90 Prozent der Ladesäulen genutzt werden.