Am Bahnhof in Markdorf gibt es zehn neue Fahrradboxen

Ab sofort können die Pendler am Bahnhof Markdorf ihr Fahrrad sicher vor Vandalen abstellen. Seit Mittwoch stehen zehn neue Fahrradboxen auf dem Parkplatz neben dem Kiosk zur Verfügung.

Die Stadt Markdorf setzt damit einen weiteren Baustein ihres Radabstell-Konzepts um, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. In den nächsten Wochen werden am Bahnhof und an der Ochsenlücke Schließfächer aufgestellt, die das Aufladen der Rad-Akkus und die Aufbewahrung von Tasche und Helm ermöglichen.

Die Stadt sei dankbar für das Angebot des ADFC, Vermarktung, Vermietung und Unterhalt der Boxen zu übernehmen, sagte Riedmann. Die neuen Fahrradboxen hat die Stadt Markdorf erworben und aufgestellt, für Boxen und Fundament wurden rund 13 000 Euro aufgewandt. Die Vermietung und den Unterhalt übernimmt der ADFC-Kreisverband Bodensee.

Mit Markdorf konnte ein weiterer Standort an der Bodenseegürtelbahn verwirklicht werden, freute sich Kreisvorsitzender Bernhard Glatthaar. Die Betreuung vor Ort übernimmt Willy Schuster, der ebenso Ansprechpartner für die Vermietung ist. Die Boxen haben aufgrund ihrer robusten Bauart eine lange Lebensdauer und haben sich an anderen Stationen bereits bewährt, berichtete Glatthaar. Zudem verfügen sie über ein simples Schließsystem mittels Schlüssel.

Die Miete für ein Jahr beträgt 60 Euro, zusätzlich ist für den Schlüssel eine Kaution von 150 Euro zu entrichten.

Die bisherige Resonanz sei unterschiedlich in den Gemeinden, so die bisherige Erfahrung, erklärte Glatthaar.