Alle Kindergarten-Plätze werden im Frühjahr belegt sein

Die Anzahl der angebotenen Kindergarten-Plätze reicht in Markdorf gerade aus. Wie in den Vorjahren werden im Frühjahr alle Plätze belegt sein. Eine Aufnahme von weiteren Kindern ist nur noch in wenigen Fällen möglich. Kurz vor Ende des Kindergartenjahres werden wohl nahezu alle Einrichtungen voll belegt sein. Rund 500 Plätze stehen derzeit zur Betreuung von Kindern unter sechs Jahren zur Verfügung. Über die Entwicklung der Belegungszahlen berichtete Hauptamtsleiter Klaus Schiele im Gemeinderat.

Auch für das neue Kindergartenjahr wird wieder eine ähnlich hohe Zahl von Kindern erwartet. Durch den neugeschaffenen Natur- und Waldkindergarten habe sich der Aufnahmedruck etwas abgemildert, so Schiele. Im Sommer kommenden Jahres werde es nochmals eng werden, da dann ein geburtenstarker Jahrgang mit 163 Kindern anstehe, im Gegenzug aber nur etwa 130 Kinder das Schulalter erreichen. All diese Zahlen bestätigten die Erfordernis des Baus eines neuen sechsgruppigen Kindergartens im Süden der Stadt. Der Betrieb soll im September 2020 starten. Der Kindergarten St. Elisabeth soll dann dorthin umziehen, sodass mit dessen Erweiterung begonnen werden kann.

Bei den Krippenplätzen im U3-Bereich wird eine konstante Belegungszahl nach den bisherigen Anmeldungen erwartet. Allerdings wäre dann im Dezember, wie im Vorjahr, eine Vollbelegung der rund 100 Plätze bereits erreicht. Weitere Aufnahmewünsche können dann nicht mehr erfüllt werden. Bei notwendigem Betreuungsbedarf müsse dann eine Tagespflege vermittelt werden. Die Zunahme bei den Betreuungszahlen sei überwiegend durch die veränderte Nachfrage der Eltern bedingt, dies gelte besonders für den U3-Bereich, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. Aufgrund der Qualität, drängen die Eltern drängen in unsere Krippen, stellte Schiele abschließend fest.

In der Jakob-Gretser-Grundschule werden im September 97 Kinder in der ersten Klasse starten, dass bedeutet wie bisher vier Klassen. Davon sollen aufgrund der Anmeldungen zwei Klassen als Ganztagsschule geführt werden. Zudem sollen zehn Kinder in die Grundschulförderklasse aufgenommen werden. An der Grundschule in Leimbach werden 30 Kinder eingeschult, so das zwei Eingangsklasse eingerichtet werden können. Ferner wird eine Vorbereitungsklasse für zehn Kinder gebildet.