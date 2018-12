Alexander Keller ist neuer Dirigent beim Musikverein Ittendorf

Eine doppelte Premiere haben die Besucher des Festlichen Jahreskonzerts des Musikvereins Ittendorf am Samstag im Ittendorfer Bürgerhaus erlebt. Erstmals gab der neue Dirigent Alexander Keller bei diesem Konzert den Takt an. Zudem wurde der Konzertmarsch „Vita con Musica“, eine Komposition von Alexander Keller, zum ersten Mal öffentlich aufgeführt. Der junge Dirigent, ein Eigengewächs des Musikvereins, hatte ein modernes, flottes Programm zusammengestellt, das die Zuhörer begeisterte. Ferner wurden drei Musiker für ihre jahrzehntelange Aktivität geehrt.

Eine weitere Veränderung bei der Begrüßung, Markus Steiner, der neue Vorsitzende, hieß die Gäste willkommen. Das Konzert eröffnete das Jugendorchester, unter der Leitung von Siegfried Willibald. 13 Jugendliche aus Ittendorf und fünf aus Daisendorf spielten Weihnachtslieder – zu Beginn noch etwas nervös, doch mit jedem Stück wurden sie sicherer, sodass sich die Zuhörer zum Abschluss eine Polka als Zugabe erklatschten.

Im Sommer übernahm Alexander Keller übergangsweise den Dirigentenstab. Vor einigen Wochen erklärte er den Musikern, dass er nun fest ihre musikalische Leitung übernehme. Keller ist ein Vollblutmusiker, der Titel der Eigenkomposition „Vita con Musica“, ein Leben für die Musik, das ist sei Motto. Im Musikverein ist er am Schlagzeug gestartet, dann die Posaune, später kam das Tenorhorn dazu, er absolvierte eine Dirigenten-Ausbildung, singt auch mal und ist zusätzlich in weiteren Musikgruppen tätig. Inzwischen ist das Komponieren noch hinzugekommen.

Start mit Festivus Fanfare

Diese musikalische Vielseitigkeit wurde auch beim Programm deutlich, mit lauten Trompeten – und Posaunenklängen starteten die Musiker mit der „Festivus Fanfare“. Energisch, mit viel Gestik, dirigierte er die Musiker, die mit Begeisterung und Spaß dabei waren, ein harmonisches Zusammenspiel. Die Frage sei erlaubt, warum bleiben die Ittendorfer nicht bei ihren Eigengewächsen. Schon mit Markus Maier hatten sie eine gute Wahl getroffen. Fast übermütig wurden die Musiker beim „Bohemian Gallop“, einem Tanz, der früher in jedem Ballsaal zu hören war.

Bei der Filmmusik „Adventure“ gab es ein imponierendes Solo für Flügelhorn von Alexander Fuchs. Mit dem Konzertwerk „Air For Winds“ verabschiedeten sich die Musiker in die Pause. Danach das Werk von Keller „Vita con Musica“, für die Musiker ein besonderes Erlebnis, das Stück nach den Vorgaben des Komponisten zu interpretieren.

Am Ende ein zufriedenes Lächeln des Dirigenten, die Musiker haben alles richtig gemacht. Es folgte ein Medley der Rock-Band „Pur“ und die Rockballade „Music“, eine Liebeserklärung an die Musik. Zum Abschluss eine Hymne an die Freundschaft, das Abba-Stück „The Way Old Friends Do“. Die Zuhörer waren von der Musik begeistert und es gab natürlich auch mit „Celtic Crest“ eine Zugabe, bei der zwei Dudelsack-Pfeifer in den Saal marschierten.

Trotz Geburtstag waren die Musiker Hubert Knecht und Christian Gessler beim Konzert dabei. Für sie gab es die Polka „Böhmisches Geburtstagskind“. Komponiert, von wem, natürlich vom Dirigenten Alexander Keller.