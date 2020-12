Albert Weber GmbH spendet 7000 Euro

Bei einem Flohmarkt der Albert Weber GmbH in Markdorf ist ausrangiertes Inventar an die Mitarbeiter des Familienunternehmens verkauft worden. Der Verkauf wurde in Form einer Versteigerung ohne Mindestgebote vollzogen, teilt das Unternehmen mit. Der Erlös und der zusätzliche Beitrag der Familie Weber wird jetzt an verschiedene wohltätige Organisationen im Bodenseekreis gespendet. Bei der Albert Weber GmbH waren im Oktober Lagerflächen geräumt worden. Das Inventar, das nicht mehr verwendet werden konnte, wurde daraufhin gegen eine Spende für den guten Zweck an die Mitarbeiter versteigert. Bei der Scheckübergabe waren Martin Bleimehl (Geschäftsführer Albert Weber GmbH), Christoph Eberle (Leiter Werkstechnologie Markdorf), Joachim Hack (Stellvertretender Produktionsleiter Werk Markdorf), Leonie Zehrer (Kinderstiftung Bodensee) und Gina Weber (Gesellschafterin Weber Holding GmbH) zugegen.