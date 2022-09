Aktiv in der Natur für Streuobstbäume

Beim „Aktiv in der Natur-Tag“ am Sonntag, 25. September, den der Wirthshof Markdorf mit mehreren Partnern veranstaltet, unter anderem dem BUND und dem Turnverein Markdorf, werden wieder Spenden für Streuobstbäume gesammelt. So werden Spaziergänge zum Thema „Wilde Kräuter und Wildpflanzen“ unternommen, ein Familienerlebnisprogramm auf der Streuobstwiese und außerdem Yoga, Core-Training und Walking angeboten. Auch „Plogging“, Joggen und dabei Müll aufsammeln, steht auf dem Programm.

Diese Angebote sind kostenlos und ohne Anmeldung, Spenden werden für die nächste Streuobstpflanzaktion verwendet. Seit 2020 sind bislang 900 Euro zusammen gekommen. Die fehlenden 100 Euro sollen nun am Sonntag gesammelt werden, um 1000 Euro rund zu machen. Mit der Summe werden 40 neue Streuobstbäume (alte Baumsorten) beim BUND bestellt und in einer Herbstaktion gepflanzt.