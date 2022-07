Aktion „Fahrradfit“ macht an fünf Schulen im Kreis Station

Die Aktion „Fahrradfit!“ hat in der Zeit vom 18. bis 21. Juli an fünf Schulen im Landkreis Halt gemacht. Dabei konnten die Schüler ihre Fahrräder auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen und sogar noch etwas lernen. So kontrollierten die Radcheck-Profis etwa die Kette, die Bremsen, die Sattelhöhe, Reflektoren oder die Lichtanlage und gaben Tipps rund um die Wartung und Pflege. Kleinere Sicherheitsmängel wurden sofort behoben, wie das Landratsamt schreibt.

Den Anfang machte in dieser Woche das Gymnasium des Bildungszentrums Markdorf: „Die Aktion ist auf großes Interesse unserer Schülerinnen und Schüler gestoßen“, freut sich Schulleiterin Diana Amann. Begeistert ist auch Stefan Haufs, Radverkehrskoordinator des Bodenseekreises: „Ich freue mich, dass das Angebot auch bei den Schulen gut angenommen wird. Es zeigt, dass das Thema Verkehrssicherheit eine hohe Bedeutung hat.“

Auch die Werkrealschule des Bildungszentrums, das Montfort Gymnasium Tettnang sowie das Gymnasium und die Realschule in Überlingen waren in dieser Woche beim großen Radcheck dabei.

Der nächste Termin findet am 30. September statt. Veranstaltet wird die Aktion „Fahrradfit!“ vom Bodenseekreis gemeinsam mit der Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg.