AERO-Flugbetrieb in Markdorf

Vom 27. April bis 30. April öffnet nach zwei Jahren Zwangspause die AERO in Friedrichshafen ihre Pforten und wird aller Voraussicht nach wieder tausende flugbegeisterte Besucher aus aller Welt anlocken. Viele dieser Besucher reisen dabei mit ihrem eigenen Flugzeug an, und somit wird es irgendwann auf dem Airport Friedrichshafen zu eng. Hier springen die Segelflieger aus Markdorf ein. Wie der Verein mitteilt, seien die Voraussetzungen geschaffen worden, um während der Messetage den Segelflugplatz Markdorf als Sonderlandeplatz für Ultraleicht-Flugzeuge der Messebesucher nutzen zu können.

Möglich geworden sei dies durch die Zusammenarbeit mit der Stadt Markdorf, der Messe-Gesellschaft, dem Airport FN und dem Regierungspräsidium Stuttgart. Was die Segelfliegergruppe besonders freut: Bei gutem Wetter werden sich dann, wie schon in den Jahren vor Corona, entlang der Piste unzählige Flugzeuge aus ganz Europa aufreihen und sicher werde es auch wieder das eine oder andere exotische Fluggerät zu bestaunen geben.

Natürlich bedeute das für die Segelflieger während dieser Woche vollen Einsatz, damit der Flugbetrieb, sowohl in der Luft, als auch am Boden in geordneten Bahnen abläuft, heißt es. Während der Messetage wird der Flugplatz von morgens 8 Uhr bis abends 19 Uhr für startende und landende Flugzeuge geöffnet sein. Besucher sind während dieser Zeiten am Flugplatz willkommen. Die Segelflieger bitten die Besucher und Passanten allerdings dringend, die Umleitungen und Absperrungen rund um das Segelfluggelände zur eigenen Sicherheit in jedem Fall zu beachten.

Am Sonntag, 1. Mai, können dann noch im Rahmen des normalen Vereinsflugbetriebs Nachzügler, die den Abflug am Samstag nicht mehr geschafft haben, ab 9 Uhr ihre Heimreise antreten. Danach wird es wieder stiller auf dem Segelfluggelände und wie die Segelflieger anmerken, werde es im Flugfunk dann nicht mehr ‚Markdorf International‘ heißen, sondern wieder ‚Markdorf Segelflug‘ - bis zur nächsten AERO.