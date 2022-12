Adoleszenz im Fokus künstlerischen Schaffens

Der Kunstverein Markdorf lädt im neuen Jahr zu einer Ausstellung der Künstlergruppe „Aambulanz-Kollektiv“, die vom 13. Januar bis 10. Mai 2023 in der Stadtgalerie zu besichtigen ist. Zentral geht es dabei um das Thema Adoleszenz. Vernissage ist am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr mit der Berliner Kunsthistorikerin und Kuratorin Katharina Schilling. Am Samstag, 14. Januar, findet um 11 Uhr eine Führung mit den Künstlerinnen und Künstlern statt.

Ende 2020 hat sich „Aambulanz-Kollektiv“ gegründet. Mit dem Begriff Aambulanz möchte das Kollektiv seiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass Kunst notwendig ist, um die Krise(n) zu überwinden. Den sieben internationalen Künstlerinnen und Künstlern – Michel Castaignet, Kathrin Landa, Florence Obrecht, Axel Pahlavi, Alexej Tchernyi, Alex Tennigkeit und Wu Zhi – geht es laut Pressemitteilung um hierarchiefreie Zusammenarbeit. Nährboden hierfür sei der künstlerische Austausch unter gleichgesinnten Kollegen, mit Sympathie füreinander. Das Zusammenwirken im Aambulanz-Kollektiv konstituiert sich primär im spielerischen, künstlerischen Machen. Nach einer gemeinsamen Festlegung des Konzeptes schafft jedes Mitglied in paralleler Arbeit, wobei die geschaffenen „Teile“ innerhalb eines Ausstellungsprojektes zu einem Ganzen zusammengeführt werden.

Zentrales Ausstellungsthema ist die Adoleszenz, wobei die eigene Jugend des Kollektivs der 1980er- und frühen 1090er-Jahren im Fokus steht. Eigene biografische Erlebnisse bis hin zu Erfahrungen mit den eigenen Kindern treffen auf gegenwärtige, gesellschaftspolitische Themen.