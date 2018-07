Ab September ist der Hort an der Schule

Nicht nur einstimmig, sondern auch einmütig ist die Entscheidung im Gemeinderat gefallen, den Hort im Kinderhaus Alte Schule ab neuem Schuljahr an der Jakob-Gretser-Grundschule zu integrieren. Das bestehende Ganztagesangebot der Schule, das an vier Tagen die Woche bis 16 Uhr gilt, soll für die bisherigen Hortkinder an fünf Tagen die Woche bis 17.15 Uhr verlängert werden. Eine Ferienbetreuung an bis zu 35 Ferientagen soll gewährleistet sein. Kosten von rund 126 000 Euro fallen dafür an, inklusive der städtischen Aufwendungen für den Ganztagsbereich. Zum Vergleich: Die jetzige Hortbetreuung schlägt sich mit 117 000 Euro im Haushalt nieder.

Das Thema Kosten sei das eine, so Bürgermeister Bernd Gerber. So groß seien die Differenzen gar nicht. „Es geht vielmehr darum, den Ganztagesbereich an der Schule durch die Hortkinder zu stärken.“ Bis 16 Uhr bleibt die Betreuung im Rahmen der Ganztagesschule kostenfrei. Für Eltern, die ihr Kind bis 17.15 Uhr an der Schule anmelden, entstehen ein monatlicher Beitrag von 62 Euro, ohne Mittagessen. Das ist erheblich günstiger als die jetzige Hortbetreuung. Deshalb gehen alle Fraktionssprecher des Gemeinderates davon aus, dass die Zahl der Anmeldungen von derzeit rund 40 steigen wird. Womöglich deutlich. Und dadurch auch die finanziellen Mittel, die die Stadt für die Betreuung aufwenden muss. Bernd Gerber: „Heute Abend fällen wir einen Grundsatzbeschluss.“ Nun müsse man abwarten, wie sich die Zahlen tatsächlich entwickeln. „Dann werden wir unter Umständen Personalentscheidungen zu treffen haben.“ Denn mehr Kinder bedeuten mehr Personal.

Wichtigstes Kriterium des neuen Angebots: Die Verlässlichkeit des Angebots bis 17.15 Uhr muss gewährleistet sein, ein Raumkonzept soll entwickelt werden. Die Betreuung der Hortkinder werden neben hauptamtlich, pädagogisch ausgebildetem Personal – 1,3 Stellen sind dafür vorgesehen – auch Jugendbegleiter übernehmen. Doch pro Gruppe soll immer eine pädagogische Kraft anwesend sein.

Eine lange Diskussionsphase ist dieser Entscheidung vorausgegangen. Schon vor zwei Jahren fiel der Beschluss im Gemeinderat, nach einer Übergangszeit den Hort an der Gresterschule zu integrieren. „Jetzt wird endlich Zeit, zusammenzufassen, was zusammen gehört“, so Dietmar Bitzenhofer (FW). Diese Entscheidung sei aus politischer, nicht aus pädagogischer Sicht gefallen. Vorschläge zum Konzept hatte er dennoch: Er schlug vor, für die Hortkinder den „AG-Zwang“ der Ganztagesschule zu lockern, um ihnen gewisse Freiheiten zu lassen. Aus Sicht der FW ebenfalls wichtig: Feste Räume für die Hortkinder, auch als Möglichkeit, sich nach einem langen Schultag zurückzuziehen.

Christiane Oßwald (Umweltgrupe), begrüßte es, dass Grundschulkinder nicht an zwei Orten versorgt werden wie bisher. Nach einer Anlaufphase sei es sicher noch möglich, das Angebot der integrierten Grundschülerbetreuung zu modifizieren und weiter zu entwickeln. Den Wunsch, die Eltern dabei einzubeziehen, sprach Martina Koners-Kannegießer (CDU) an. Uwe Achilles (SPD) sah diese Entscheidung erneut als Indiz dafür an, dass die Stadt Markdorf ein starker Standort im Bereich der Kinderbetreuung sei. Der Abstimmung vorausgegangen war ein Runder Tisch, bei dem neben den Elternvertretern der Hortkinder alle Gemeinderäte anwesend waren. (iw)