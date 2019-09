97 Prozent stimmen bei CDU-Kreisparteitag für Volker Mayer-Lay

Der seit zwei Jahren amtierende CDU-Kreisvorsitzende Volker Mayer-Lay (38) ist beim Kreisparteitag der Union am Dienstag in Markdorf mit 97 Prozent der gültigen Stimmen in seiner Funktion bestätigt worden. Für ihn votierten 134 von 137 Delegierten. Der Jurist aus Überlingen kommentierte seine Zustimmung als „sensationell“. Zu seinen Stellvertretern wurde Daniel Enzensperger aus Kressbronn, Martina Mohr aus Immenstaad und Ignaz Wetzel vom Ortsverein Meersburg gewählt.

Friedrichshafens Stadtverbandschef Manuel Plösser dankte dem jungen Vorstand mit einem Altersdurchschnitt von nur 36,3 Jahren für das Geleistete, dem sich Landrat Lothar Wölfle in seiner Eigenschaft als Tagungspräsident anschloss. Inhaltlich habe der Vorstand herausragende Arbeit geleistet und sich an Themen des Bodenseekreises orientiert, lobte Wölfle der die einmütige Entlastung der Parteispitze leitete.

Auch er brach eine Lanze für die Landwirtschaft und bemerkte, dass beim biologischen Anbau Pflanzenschutz stattfinde. Sollte durchgehen, was beim Bienen-Volksbegehren gefordert wird, sei Landwirtschaft nicht mehr möglich. In seinem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre lobte Mayer-Lay das vielseitige und ideenreiche Team an der Spitze der Kreis-CDU und der Zukunftswerkstatt unter der Regie des Antragskommissions-Vorsitzenden Daniel Enzensperger, die auf einem guten Weg sei und die Partei inhaltlich geformt habe. Umso bedauerlicher sei, bei den Wahlen 2017 nicht belohnt worden zu sein. Die Ergebnisse bei den Kommunal- und Europawahlen sei der geleisteten Arbeit nicht angemessen gewesen.

Auch der alte und neue Vorsitzende distanzierte sich von der aktuellen Fassung des Volksbegehrens mit dem verführerischen Titel „Pro Biene“ und bat die Bürger, sich vor einer Unterschrift intensiv mit der Initiative auseinanderzusetzen. Tatsächlich gefährde das Volksbegehren die Existenz vieler landwirtschaftlicher Betriebe, die ihre Höfe dann nicht mehr wirtschaftlich betreiben können. Richtig müsste der Titel lauten: „Rettet die Bauern“.

Auch die Union wolle gegen das Artensterben vorgehen, allerdings mit Sorgfalt. Schließlich befinde sich die CDU, so Mayer-Lay, „am Puls der Region“. In Vertretung des verhinderten Schatzmeisters Alexander Bruns verlas Bezirksgeschäftsführer Manfred Ehrle dessen Kassenbericht, der ein gesteigertes Reinvermögen von 378 000 Euro ausweist. Zwei Drittel davon stehen allerdings den Ortsverbänden zu. Nachdem es momentan nicht mehr „schick“ sei, für Parteien zu spenden, müsse man sich vor dem Superwahljahr 2021 „etwas einfallen lassen “, sagte Ehrle. In seiner Bewerbungsrede um den Parteivorsitz zeigt sich Volker Mayer-Lay überzeugt, dass die CDU der „entscheidende Stabilitätsfaktor“ in Land und Bund ist. Sie wisse um die Grundzüge des Steuerrechts und mache sich schlau, bevor sie in der Öffentlichkeit Attacken ritte, verteilte er einen Seitenhieb auf die Grünen in Sachen Pendlerpauschale. Zur inländischen Kritik am Klimapaket merkte er an, in New York habe Merkel dafür Lob erhalten.