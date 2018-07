9/11: „Die Angst fliegt nur noch unterbewusst mit“

Die „guten alten Zeiten“, das sind für Flugbegleiter die Zeiten vor den Anschlägen in New York. Penny von Alberti aus Markdorf ist seit fast 20 Jahren Flugbegleiterin bei Lufthansa und erinnert sich noch gut daran, wie man früher einfach an den Kontrollen vorbei zum Flugzeug laufen konnte und höchstens stichprobenartig kontrolliert wurde. Heute gelten sie und ihre Kollegen, wie alle anderen Passagiere, als potenzielle Attentäter. Sie müssen sich abtasten, abscannen und durchsuchen lassen, müssen Flüssigkeiten und spitze Gegenstände abgeben.

Penny von Alberti macht keinen Hehl daraus, dass sie all diese Kontrollen manchmal ganz schön nerven. „Vor allem in den USA gibt es ständig neue Bestimmungen“, erzählt sie. So dürfen sich zum Beispiel auf den Flügen in die USA keine Gruppen im Gang bilden, auch keine Schlangen vor den Toiletten. „Aber all das hat schon seine Berechtigung“, ergänzt sie, „denn bis vor zehn Jahren war es ja auch undenkbar, dass jemand ein Flugzeug entführt und als Waffe benutzt.“ So nervig sie auch sind, die Sicherheitsmaßnahmen am Boden sorgen dafür, dass sich die Passagiere in der Luft sicher fühlen. „Wenn jemand Angst hat, dann bei Turbulenzen oder vor dem Fliegen an sich“, sagt Penny von Alberti. Auch unter den Flugbegleitern ist die Angst vor Unwettern wie dem Sturm Irene oder vor Flügen nach Fukushima greifbarer als vor einer Entführung.

Heute vor zehn Jahren war Penny von Alberti gerade im Mutterschaftsurlaub. Sie war erschüttert, als sie den Fernseher anmachte. Aber die Anschläge in New York haben sie letztlich nicht davon abgehalten, wieder in ihren Traumberuf zurückzukehren. „Ich liebe es zu fliegen“, sagt sie, „wenn die Passagiere sich nach dem Flug für die nette Begleitung bedanken, das ist einfach schön.“ Und an dieser Begeisterung konnten auch die Attentate vom 11. September nichts ändern. Auch wenn die Angst seitdem in den Kabinen unterbewusst mitfliegt. „Der Selbstschutz bei den Passagieren ist ausgeprägter“, erzählt sie, „sie fragen mehr nach und beobachten ihre Nachbarn genauer.“ Ihr selbst wird die latente Bedrohung nur manchmal bewusst, zum Beispiel, wenn sich ein Sky-Marshall anmeldet – ein bewaffneter Polizist in Zivil. Sie fliegen bei besonders gefährdeten Flügen mit und meistens bekommt es nicht einmal das Flugpersonal mit.

Auch die „guten, alten Zeiten“, in denen sie Kinder mit ins Cockpit genommen hat, sind vorbei. Jetzt sind die Piloten hinter kugelsicheren Türen abgeschottet. Das Flugpersonal kann nur über das Telefon mit ihnen kommunizieren. „Das erschwert natürlich die Arbeit“, erklärt Penny von Alberti, „wir müssen immer ganz konkret kommunizieren, was in der Kabine vor sich geht. Der Pilot kann nicht mehr einfach rauskommen und nachschauen.“

Die Arbeit des Flugbegleiters ist anspruchsvoller und anstrengender geworden. „Wir sind angehalten, immer ein Auge offen zu haben und wachsam zu sein“, erzählt Penny von Alberti. Sie und ihre Kollegen müssen jeden kontrollieren, der an Bord kommt, egal ob Sicherheitsbeamter oder Techniker. Zwischen den Flügen beobachten sie das Reinigungspersonal und schauen, ob sich jemand verdächtig verhält, vor den Flügen kontrollieren sie oft nochmal alle Ablagetaschen- und Fächer. Gleichzeitig sind sie dafür verantwortlich, dass die Stimmung während des Fluges gut ist. „Bei Turbulenzen schauen die Passagiere einen ganz genau an“, erzählt Penny von Alberti schmunzelnd. An den Gesichtern des Flugpersonals soll man ja ablesen können, ob es wirklich gefährlich wird. „Da ist was dran“; sagt sie. Ein anderes Klischee ist dagegen, auch wegen des 11. Septembers, veraltet: „Es gab immer die Vorstelllung, das wir dazu da sind, Brötchen zu verteilen und uns nebenher noch ein bisschen um die Sicherheit zu kümmern.“ Heute werden sie und ihre Kollegen mehr als Sicherheitspersonal wahrgenommen.

Auch morgen, am 11. September, wird Penny von Alberti in ein Flugzeug steigen. Angst wird sie auf dem Flug in den Iran nicht haben. Aber wahrscheinlich wird ihr mal wieder bewusst, wie sehr sich ihr Beruf verändert hat, seitdem vor zehn Jahren das Undenkbare passiert ist. (ick)