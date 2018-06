79-Jährige fährt Verkehrsschild um

Gesundheitliche Probleme einer 79-jährigen Autofahrerin sind wohl die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Samstag gegen 8 Uhr in Markdorf ereignet hat, wie die Polizei vermutet. Die Frau war anderen Verkehrsteilnehmern wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen: Kurz darauf fuhr sie am Kreisverkehr Ittendorfer/Hauptstraße ein Verkehrszeichen um. Sie hielt nicht an, sondern stoppte erst auf dem Parkplatz am Proma-Markt. Aufgrund ihres Zustandes wurde die Frau, die weder unter der Einwirkung von Alkohol noch Medikamenten stand, anschließend zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Friedrichshafen gebracht, berichtet die Polizei weiter.