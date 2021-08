Ein 75-jähriger Autofahrer hat am Sonntag gegen 14.45 Uhr in Ittendorf beim Abbiegen von der Kippenhauser Straße auf die B 33 Richtung Meersburg das Auto einer 60-jährigen Frau übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand laut Polizeibericht am Wagen des Unfallverursachers ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, am Wagen des 60-Jährigen ein Schaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.