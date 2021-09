730 Euro Erlös bei Markdorfer Kinderkleiderkiste

Mit Erfolg hat der Rotary Club Markdorf zur 12. Kleiderkiste in die Markdorfer Stadthalle eingeladen. Bereits ab 12.30 Uhr drängten am vorvergangenen Sonntag die ersten Verkäufer in die Halle und schon vor Öffnung bildete sich vor der Halle eine kleine Schlange von kauffreudigen Besuchern, um im vielfältigen Angebot an Kinderkleidung, Spielzeug und Büchern ein Schnäppchen erstehen zu können. Denn eingelassen wurde nur unter Beachtung des notwendigen Hygienekonzepts nach der 3-G-Regel mit Masken- und Desinfektionspflicht, wie die Rotarier mitteilen. Ungebrochen war der reißende Absatz der vielen selbstgebackenen Kuchen und Torten, die zur Kaffeepause vor Ort oder zur Mitnahme für die heimische Kaffeetafel lockten. „Mit etwa 300 Besuchern lag die Erfolgsquote dicht an den Zahlen vor der Pandemie“, konstatierte Organisator Uwe Hornauer vom RC Markdorf zufrieden und konnte den stolzen Gewinn von 730 Euro aus der zweistündigen Veranstaltung an RC-Präsidenten Willy Härdtle übergeben. Der gute Erlös aus Standplatz-Verkauf sowie der Bewirtung mit Kaffee und Kuchen geht – mit Spendengeldern zusätzlich aufgerundet – diesmal an die regionale Einrichtung „Impuls-Mahlzeit“, die Frank Hartel als Behindertenbeauftragter der Stadt Markdorf mit ehrenamtlichen Helfern seit 2019 erfolgreich in der Mittleren Kaplanei anbietet.