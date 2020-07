7000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Das Bremsen des vorrausfahrenden Autos übersehen hat am Donnerstagmittag um kurz nach 13 Uhr ein Autofahrer in der Zeppelinstraße in Markdorf. Der 61 Jahre alte Toyotafahrer reagierte laut Polizei zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem vorrausfahrenden Audi nicht mehr verhindern. Dieser musste nach der Kollision abgeschleppt werden.