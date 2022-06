68-Jähriger fällt auf Whatsapp-Betrüger herein

Ein 68-jähriger Mann aus dem Raum Markdorf ist Anfang dieser Woche auf die Masche eines dreisten Betrügers hereingefallen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hatte sich ein Unbekannter über Whatsapp gegenüber dem Mann als dessen vermeintliches Kind mit einer angeblich neuen Handynummer ausgegeben. Im Verlauf der weiteren Kommunikation bat der Betrüger den 68-Jährigen darum, zwei dringende Überweisungen, jeweils in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags, zu tätigen. In der Annahme, es handle sich tatsächlich um einen Angehörigen der Familie, veranlasste er die Transaktionen.

Erst als der Kontakt abbrach hegte der 68-Jährige den Verdacht, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, und verständigte die Polizei, die nun Ermittlungen eingeleitet hat. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.