Eine leicht verletzte Beifahrerin und ein Sachschaden von rund 8000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 12 Uhr auf der L 205 ereignet hat.

Eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Hahnstraße in Richtung L 205, bog links in die Ittendorfer Straße ein, kollidierte mit einem von links kommenden VW und verletzte dabei die 66-jährige Beifahrerin. Mit dem Rettungswagen wurde diese in ein Krankenhaus gebracht.