54.000 Kilo Sachspenden: Hilfsgüter aus Markdorf kommen in der Ukraine an

Rainer Zanker und seine Lebensgefährtin Mariya Babina aus Markdorf haben vor über zwei Wochen eine große Hilfsaktion für die Ukraine gestartet. Die beiden sammeln Sachspenden und organisieren deren Transport in die Ukraine, koordinieren aber auch die Unterbringung von Flüchtlingen. Das Mehrgenerationenhaus in Markdorf verwaltet die Geldspenden.

Inzwischen sind die ersten Lieferungen bei einer Hilfsorganisation in der Stadt Poltawa in der Zentralukraine angekommen, berichtet Zanker. Von Markdorf aus würden die Sachspenden an die polnische Grenze gefahren und dort von Freiwilligen der ukrainischen Hilfsorganisation übernommen. Eine weitere Tour in der kommenden Woche mit einem 40-Tonner stehe bereits fest. „Von Poltawa aus werden die Hilfsgüter dann weiter verteilt, dorthin, wo sie benötigt werden“, sagt der 47-Jährige.

An diesem Tag können nochmal Hilfsgüter abgegeben werden

In den vergangenen zwei Wochen sind laut Zanker etwa 54 000 Kilogramm Hilfsgüter zusammengekommen, darunter schätzungsweise 100 000 Tütensuppen und 2000 Jacken, aber auch medizinisches Material. An diesem Samstag, 19. März, nehmen er und sein Team zwischen 9 und 16 Uhr erneut Sachspenden in der Otto-Lilienthal-Straße im Gewerbegebiet in Markdorf entgegen.

Benötigt werden nach wie vor haltbare Lebensmittel, darüber hinaus Windeln und Babynahrung, ebenso Hygieneartikel, aber auch Dosenfutter für Hunde und Katzen. An Kleiderspenden sollten nur warme Oberbekleidung und Decken abgegeben werden. Nach dem Sammeltag am Samstag und dem Transport kommender Woche, will Zanker eine kleine Pause einlegen und erst einmal abwarten, was noch benötigt wird.

Zanker, der selbst von 18 Stunden-Tagen spricht, zeigt sich von der Hilfsbereitschaft der Menschen aus Markdorf und Umgebung überwältigt. Zahlreiche Privatpersonen, aber auch Geschäftsleute, die Stadt und das Mehrgenerationenhaus unterstützen seine Initiative. So habe beispielsweise Bürgermeister Georg Riedmann über Nacht ein Schreiben aufgesetzt, das den Zweck der Lieferungen erklärt und an der Grenze vorgezeigt werden kann.

Das sagt Markdorfs Bürgermeister zu Zankers Engagement

„Das Engagement von Rainer Zanker ist großartig, weil es nicht nur gut gemeint ist, sondern auch durch stabile persönliche Kontakte die Wirksamkeit vor Ort in der Ukraine garantiert“, teilt Markdorfs Bürgermeister Riedmann mit.

Es sei abgemacht worden, dass sich Zanker vor allem um Hilfe in die Ukraine hinein kümmern soll. „Die Stadt hingegen hat die Aufgabe, die Koordination und Unterbringung für die Geflüchteten vor Ort in Markdorf zu organisieren“, so der Bürgermeister.

Rainer Zanker berichtet, dass über ihn und seine Lebensgefährtin bislang insgesamt 29 Menschen aus der Ukraine in Markdorf und Umgebung untergekommen sind. Zwölf Ukrainerinnen und Ukrainer hätten beispielsweise auf dem Hammerhof im Deggenhausertal eine Bleibe gefunden, zwei weitere wohnen bei Gastfamilien in Ittendorf, berichtet der 47-Jährige.

Mehrgenerationenhaus verwaltet eine stattliche Spendensumme

Von Anfang an wollten viele Menschen nicht nur Materialien, sondern auch Geld geben. Deshalb hat das Mehrgenerationenhaus Zanker angeboten, einen Spendentopf aufzumachen. „Innerhalb von zwei Wochen sind über 51 000 Euro zusammengekommen“, sagt Renate Hold vom Leitungsteam des Mehrgenerationenhauses (MGH).

Davon werden circa 30 000 Euro hauptsächlich für medizinische Hilfsgüter, aber auch für Taschenlampen, Schlafsäcke oder Gaskocher verwendet, zählt sie auf. Außerdem finanzierten die Spenden die Spritkosten für die Fahrten in die Ukraine und Flüchtlinge aus der Ukraine, die jetzt in Markdorf wohnen, sollen als Starthilfe pro Familie 100 Euro bekommen. „Denn nicht alle können ihr Geld umtauschen oder haben Zugriff auf ihr Konto“, sagt Hold.