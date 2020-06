40-Jähriger versteckt Cannabis in Unterhose

Ein 40-Jähriger hat am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Markdorf seinen Wagen mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren. Nachdem die Polizisten bei einer Verkehrskontrolle Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung feststellten und Cannabisgeruch wahrnahmen, der Fahrer jedoch einen Test ablehnte, veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten in seiner Unterhose einige Gramm Cannabis, weshalb er wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogenbeeinflussung angezeigt wird. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.