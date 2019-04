39 Kinder feiern ihre Erstkommunion in der Markdorfer St. Nikolaus-Pfarrkirche

39 Kinder haben am Sonntag in der Markdorfer St. Nikolaus-Pfarrkirche ihre Erstkommunion gefeiert. In zwei feierlichen Gottesdiensten bekräftigten sie ihr Taufversprechen und gingen zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. Seit einigen Monaten haben sie sich auf diesen großen Tag vorbereitet. Vor den Gottesdiensten wurden die Kinder von Pfarrer Ulrich Hund und der Stadtkapelle Markdorf von der Mittleren Kaplanei abgeholt und zur Pfarrkirche geleitet. Mit dabei waren: David Lombardo, Timo Frick, Fabian Hierholzer, Antonino Ioco, Julian Klassen, Angelina Leonardi, Alessia Lombardo, Maria Lombardo, Eliana Parton, Noel Petere, Julian Pittermann, Leonardo Reithinger, Simon Russolillo, Sascha Schnekenbühl, Bianka Skowronska, Charlotte Vogel, Jasmine Wagishauser, Antonia Waldinger, Jennifer Walter, Siva Brecht, Justus Beck, Valentina Del Rosario, Sebastian Freyas, Vanessa Hafner, Tobias Hoher, Maximilian Klemm, Marlon Köhler, Amanda Liebisch, Jasmin Paul, Diego Sanchez Carrasco, Philipp Sass, Maik Schefner, Theresa-Sue Schnekenbühl-Gierl, Luana Simone, Kamila Skladan, Sebastian Späth, Marita Weber, Claudius Weiss und Julia Weiß. Fotos: Walters