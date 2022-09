Im 360-Grad-Rundgang: So sieht das frisch sanierte Bildungszentrum in Markdorf aus

Am Sonntag folgt ein Bericht über die Eröffnung inklusive Bildergalerie.

Das Bildungszentrum Markdorf (BZM) in der Ensisheimer Straße 30 ist am Samstag, 24. September, offiziell eingeweiht worden. Den Nachmittag über öffnete das frisch sanierte BZM seine Türen der Öffentlichkeit und feierte den Abschluss der Sanierungsarbeiten mit einem bunten Programm. Über 20 Millionen Euro sind laut einer Mitteilung des Schulträgers (Bodenseekreis) in den Bildungsstandort geflossen.

Zum Umsehen ins Bild klicken und bewegen. Auf die roten Symbole klicken, um zum nächsten Raum zu gelangen.

Es gibt unter anderem einen neuen Ganztages- und Mensabereich, eine neu gestaltete Außenanlagen, neue Kunsträume, neue Unterrichtsräume für die Naturwissenschaften und einen überdachten Spielplatz. Die neue Haustechnik spart laut Landratsamts gegenüber früher bis zu 80 Prozent CO2 ein.

