36 Tonnen Hilfsgüter für Rumänien

Zwei große 40-Tonner, voll beladen mit Hilfsgütern, haben Markdorf mit dem Ziel Baraolt in Rumänien verlassen. Seit 30 Jahren stellt die Markdorfer Bürgerhilfsgemeinschaft Jakab Hilfstransporte nach Rumänien, Ungarn und die Ukraine zusammen, diesmal sind die etwa 36 Tonnen Hilfsgüter für die Sozialstation und das Krankenhaus in Baraolt bestimmt.

Den beiden Lastwagen werden Mitglieder der Bürgerhilfsgemeinschaft folgen, die am Mittwoch beim Entladen und Verteilen der Hilfsgüter in Baraolt dabei sein werden. Dazu müssen sie rund 3000 Kilometer mit ihrem Kleinbus fahren. Die Güter haben einen Wert von über 100 000 Euro. Irma Jakab hat in einem Wust von Zollunterlagen vorher alles genauestens aufgelistet.

Geräte für das Krankenhaus

Rund 20 Helfer waren dabei, um die beiden Sattelzüge beladen: Bananenkartons mit Kleidung, Schuhen und Spielzeug wurden bis zum Fahrzeugdach gestapelt, dazwischen wurden Fahrräder, Rollstühle und Rollatoren eingeladen. Diesmal sind medizinisch-technische Geräte für das Krankenhaus dabei, zum Beispiel auch ein Ultraschallgerät. Ebenso werden dort Bettwäsche, Arbeitskleidung für Ärzte und Pfleger und Matratzen aus dem Hotel Bischofsschloss eine neue Verwendung finden. In Vertretung für Bürgermeister Georg Riedmann überreichte der stellvertretende Kämmerer Jörg Wiggenhauser am Samstag einen Scheck an Irma Jakab, als Zuschuss der Stadt Markdorf zu den Transportkosten.

Nach dem Markdorfer Vorbild wurde in Baraolt vor etlichen Jahren eine Sozialstation aufgebaut und eingerichtet, die immer ein dankbarer Abnehmer von Rollstühlen, Rollatoren und Pflegematerial ist. Im vergangenen Herbst gab es eine böse Nachricht für die Hilfsgemeinschaft, ihnen wurde das Lagerhaus in Baraolt gekündigt. Nach langen Verhandlungen und mit Hilfe einer großzügigen Spende von 63 000 Euro einer Überlingerin konnte das Grundstück und die Halle erworben und renoviert werden. So etwas lasse sich nur bewerkstelligen, wenn es vor Ort vertrauensvolle Ansprechpartner gibt, sagte Irma Jakab.

Deshalb könne auch gewährleistet werden, dass die Hilfsgüter tatsächlich bei den Bedürftigen, meistens bei Kindern, Kranken und Senioren, ankomme. Derzeit organisiert die Hilfsgemeinschaft jährlich zwei Transporte nach Baraolt in Rumänien. Aus politischen Gründen ruhen derzeit die Hilfen für die Ukraine und Ungarn. Da es seit einigen Jahren keinen Landeszuschuss zu den Transportkosten mehr gibt, muss diese Kosten die Hilfsgemeinschaft allein schultern, daher sind Spenden, so wie der Scheck der Stadt Markdorf, immer willkommen.