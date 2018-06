36 kleine und große Kärrele sausen durch Hepbach

Strahlender Sonnenschein, eine begeistert jubelnde Menge und vorbeisausende, aufgemotzte Wagen. Nein, das war kein Formel1-Rennen, das in Hepbach stattgefunden hat, sondern das 23. Kärrelerennen.

Bei Sonnenschein und hin und wieder orkanartigen Windböen fanden sich zahlreiche Besucher am Straßenrand ein, um die tollkühnen Fahrer zu bewundern. Große, kleine, bunte und selbstgebaute Wagen sausten die Fürstenbergstraße hinunter. Auch das eine oder andere Bobbycar wurde mit Farbe individuell gestaltet. Insgesamt waren 36 Rennfahrer am Start.

Rekord bei den Kleinen

Beim Bobbycar-Rennen nahmen 23 Kinder zwischen drei und sechs Jahren teil. Eine Rekordzahl, sagt Moderator des Rennens Klaus Alber: „Dieses Jahr haben sich besonders viele Rennfahrer angemeldet.“ In der Kategorie Junioren Kärrele-Rennen nahmen neun Fahrer zwischen sieben und 15 Jahren teil und beim Senioren-Kärrele-Rennen waren vier Teilnehmer am Start. Einer davon: Manfred Keller. Keines der mittlerweile 23 Hepbacher Kärrelerennen hat er verpasst. Jedes Jahr baut er einen Wagen. In diesem Jahr hat sein Kärrele ein kaum übersehbares Motto: Das Fred-Feuerstein-Mobil. Und so geht der geübte Fahrer auch unter dem Künstlernamen „Kellerstein“ an den Start. „Seit Weihnachten baue ich an dem Wagen. Insgesamt waren es etwa 100 Arbeitsstunden“, erzählt „Kellerstein“. Sein Ziel in diesem Jahr sei es gewesen, heil am Ende der Rennstrecke anzukommen. Das Risiko, seinen aufwendig gebauten Wagen in der Kurve zu demolieren, wollte er nicht eingehen und bremste rechtzeitig.

Sicherheit geht vor

Die Sicherheit beim Rennen ging nämlich vor. Alle Teilnehmer des Bobbycar-Rennens waren mit Helm ausgestattet und am Rande der Rennstrecke stand ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes bereit. Vier kleinere Unfälle mussten die beiden Sanitäter im Laufe des rund zweistündigen Rennens behandeln. Nach dem Rennen wurde der Hepbacher Narrenbaum aufgestellt und die Kinder konnten sich kleine Geschenke vom Baum herunterklauben.

In diesem Jahr waren 36 Kärrelefahrer beim Rennen dabei. Das sind die Gewinner in den drei Kategorien:

Die Ergebnisse:

Bobbycar-Rennen für die Rennfahrer von drei bis sechs Jahren:

1. Miriam Konrad

2. Robin Fauler

3. Tobias Hagenbuch

Junioren Kärrelerennen für Fahrer im Alter von

sieben bis 15 Jahren:

1. Florian Gärtner

2. Franziska Späth

3. Alexander Späth

Senioren Kärrelerennen für Teilnehmer ab 16:

1. Daniel Keller

2. Natalie Keller

3. Sebastian Fauler

