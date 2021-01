29-Jähriger attackiert Polizisten mit Kopfstoß

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 29-Jähriger rechnen, der am Sonntagabend die eingesetzten Polizeibeamten angegriffen und beleidigt hat. Die Einsatzkräfte waren dem Polizeibericht zufolge zu einer lautstarken Auseinandersetzung in die Straße „Im Mühlöschle“ gerufen worden, wo sie von dem hoch aggressiven jungen Mann empfangen wurden, der sich in der Wohnung mit einem 27 Jahre alten Bekannten gestritten hatte. Er baute sich mit geballten Fäusten drohend vor den Beamten auf und versuchte einem der Polizisten einen Kopfstoß zu verpassen. Versuche, den in Rage geratenen Mann zu beruhigen, scheiterten, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei wehrte er sich mit aller Kraft und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Beim Durchsetzen der Maßnahmen wurde ein Polizeibeamter leicht an der Hand verletzt. Gegen den 29-Jährigen, bei dem eine Atemalkoholmessung einen Wert von knapp 1,7 Promille ergab, wird nun wegen zahlreicher Straftatbestände ermittelt.