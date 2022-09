26-Jähriger soll Radfahrer beraubt haben

Wegen eines Raubdeliktes ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 26-Jährigen, der am Freitagabend in der Bahnhofstraße in Bermatingen einen Fahrradfahrer beraubt haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige dem Radfahrer aufgelauert, ihn vom Fahrrad gestoßen und von ihm die Herausgabe von Bargeld gefordert haben, heißt es im Polizeibericht. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit dem Zweiradfahrer flüchtete der Mann mit der Beute.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nahmen die Einsatzkräfte den 26-Jährigen bereits kurze Zeit später im Bermatinger Gemeindegebiet fest. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen. Bei der Auseinandersetzung wurde der Fahrradfahrer verletzt.