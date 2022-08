Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am frühen Samstagmorgen ein am Ortsausgang Markdorf in Richtung Bermatingen ein Auto beobachtet, das Schlangenlinien fuhr. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein Alkoholtest vor Ort bei dem 52-jährigen Fahrer einen Wert von rund 2,5 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu, schreibt die Polizei.