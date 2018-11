24 Stopps bis Weihnachten

Es ist eine Premiere gewesen: die Buchvorstellung von Dekanatsjugendseelsorger Johannes Treffert am Montag im neuen Saal der Mittleren Kaplanei. „Singen beten Glühwein trinken“ ist der Titel des Buches, von dem Treffert einer der drei Autoren ist.

Mit 24 Haltestellen lädt das Buch den Leser ein, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Eine Haltestelle für Treffert war Markdorf, er hat in der Seelsorgeeinheit drei Jahre als Vikar gearbeitet. Seit dem Sommer ist er als Jugendseelsorger im Dekanat Karlsruhe tätig.

Es war sehr deutlich spürbar, der junge Priester hat in Markdorf eine große Fangemeinde. Er sei froh, dass er mal wieder in der „Heimat“ Markdorf sein dürfe, sagte Treffert mit einem Lächeln. Um den entsprechenden Fragen vorzubauen, berichtete er zuerst von seiner neuen Tätigkeit in Karlsruhe. Danach stellte er die beiden anderen Autoren vor, Matthias Leis ist Pastoralreferent in Mannheim, Thomas Ochs war Leiter des Priesterseminars in Freiburg und ist jetzt Leiter einer katholischen Fachschule. Er war es auch, der die Anfrage des Verlags erhielt, ein Buch zur Einstimmung auf Advent und Weihnachten zu schreiben. Er suchte sich zwei Mitschreiber, die in der Jugendarbeit einiges ausprobieren und neue Impulse einbringen.

Weihnachtliches Fotoshooting

Es sei nicht einfach gewesen, im Frühling sich gedanklich auf den Advent einzustellen, Geschichten aus dem Alltag zu erzählen und dazu passende Impulse zur formulieren, berichtete Treffert. Mit launigen Worten erzählt er vom gemeinsamen Fototermin der drei Autoren, mit Weihnachtsdeko, Glühwein, dickem Anorak an einem Sonntag im Juli bei über 30 Grad Außentemperatur. Unter der Haltestelle zehn hinterfragt Treffert den Satz: „Bleib, wie du bist?!“ Eigentlich positiv gemeint, aber was bedeutet er, Stillstand, Rückschritt. Dabei ist das Leben geprägt von Veränderung, Anpassungen an Menschen und Situationen.

Auch der Advent ist eine Zeit des Wandels, eine Gelegenheit um Rückblick zu halten und in die Zukunft zu schauen, wo ist eine Veränderung notwendig. Dazu hat Treffert Fragen formuliert, die zum Nachdenken anregen. Zum Abschluss folgt ein kurzes Gebet.

Es sei für ihn ein Premiere gewesen, es sei seine erste Lesung, gestand Johannes Treffert zum Abschluss. Er muss alles richtig gemacht haben. Es gab einen begeisterten Applaus der Zuhörer. Anschließend hatte er noch eine Fülle von Büchern zu signieren.