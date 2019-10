22 Firmen öffnen ihre Türen

Viele Besucher sind am Samstag zum Tag der Wirtschaft in das Markdorfer Gewerbegebiet Riedwiesen zwischen Zeppelin- und Ravensburger Straße gekommen. 22 Firmen hatten ihre Türen geöffnet und präsentierten ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen. Bürgermeister Georg Riedmann eröffnete den Tag im Autohaus Wildi.

Die zuvor gezeigte Akrobatik-Show der Zirkus-Akademie sei ein Beispiel für den Mut und die Ideen, die Markdorfer Unternehmer immer wieder auszeichnen würden, stellte der Bürgermeister mit. Die derzeitigen Diskussionen zu Veränderungen in der Automobil-Industrie, sei es die E-Mobilität oder das autonome Fahren, werden auch für Markdorfer Unternehmen neue Herausforderungen bringen. Das Autohaus Wildi sei Beispiel dafür, wie sich, trotz zahlreicher Veränderungen beim Automobil, ein Unternehmen erfolgreich entwickeln kann.

Seit über 50 Jahren gebe es das Autohaus Wildi in der Riedstraße, es sei ständig gewachsen, erklärte der kaufmännische Leiter Florian Wildi. Inzwischen werden 50 Mitarbeiter beschäftigt, darunter einige Auszubildende, und mehrere Hundert Neu- und Gebrauchtfahrzeuge im Jahr verkauft. Ebenso werde regelmäßig investiert, so werde eine neue Fotovoltaik-Anlage gebaut, um für die E-Autos selber Strom zu erzeugen. Im nächsten Jahr werde es den neuen elektrisch betriebenen ID 3 von VW geben, mit einer Reichweite von etwa 500 Kilometer. Ebenso im nächsten Jahr, werde das Autohaus Messmer übernommen, kündigte Wildi an. Dort werde es weiterhin Ford-Fahrzeuge geben, hinzu kommen noch Fahrzeuge der Marke Seat.

Anschließend durfte Bürgermeister Georg Riedmann einen VW Passat-Variant GTE Probe fahren, ein Hybrid/Elektro-Fahrzeug, das selbständig in die Parklücke manövriert. Deutlich größer sind die Fahrzeuge, für die Borg Warner Lüfter und Lüfter-Kupplungen in Markdorf produziert. Dort gab es in Gruppen zahlreiche Führungen durch die Produktionshallen, draußen konnten Transporter, Traktoren und ein Lastwagen bestaunt werden, in den diese Teile verbaut sind.

Firmenführungen sind begehrt

Begehrt waren auch die Führungen bei Continental, dort steht die Sicherheit des Autos im Vordergrund. So wurde die Power-Door gezeigt, eine Autotür, die auf Hindernisse reagiert, oder der Heckklappen-Demonstrator, der die Klappe automatisch öffnet und schließt und mit einem Einklemm-Schutz ausgestattet ist. Zudem wurde eine Sicherheitseinrichtung für das Auto präsentiert, dass keine Fremdeinwirkung zu lässt. Bei SAP stand der gärtnernde Roboter im Mittelpunkt.

Ganz selbstverständlich gab es auch offene Türen bei Mc Donald’s, erstaunlich die kurzen und schnellen Zubereitungswege. Auch die Markdorfer Feuerwehr und das DRK nutzten die Gelegenheit ihre Aufgaben vorzustellen und um Nachwuchs zu werben. Sieben Musik-Bands sorgten für musikalische Unterhaltung, zudem hatten die Unternehmen zahlreiche Aktionen für die jüngsten Besucher vorbereitet.