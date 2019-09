18-Jähriger stiehlt Samuraischwert

Möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 18-Jähriger am Montag gegen 15.30 Uhr in einem Geschäft in der Ravensburger Straße in Markdorf ein Samurai-Schwert entwendet. Nachdem der junge Mann damit den Laden verlassen hatte, wurde er von einer Angestellten verfolgt. Als er dies bemerkte, hob der Mann das Schwert in einiger Entfernung drohend in die Höhe. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei den 18-Jährigen im Stadtgebiet ohne Gegenwehr vorläufig fest. Neben dem Schwert führte der Tatverdächtige auch ein Messer mit sich. Aufgrund des Gesundheitszustandes des jungen Mannes wurde er schließlich in eine Fachklinik gebracht.